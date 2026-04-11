Bethan Miles

Bethan Miles

bowler

Full name:Bethan Miles
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Surrey Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches1
Innings1
Overs3.0
Balls-
Maidens0
Runs13
Wickets1
Avg13
SR18
Eco4.33
BB1
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches1
Innings1
Not outs0
Runs0
Balls Faced2
Avg0
SR0
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest0
Hundreds0

Bethan Miles Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

Another Players

Harris, Grace

Harris, Grace

Gregory, Danielle

Gregory, Danielle

Dunkley, Sophia

Dunkley, Sophia

Franklin, Phoebe

Franklin, Phoebe

Wyatt, Danielle

Wyatt, Danielle

Capsey, Alice

Capsey, Alice

Lambert, Charlotte

Lambert, Charlotte

Chatterji, Priyanaz

Chatterji, Priyanaz

Farrant, Tash

Farrant, Tash

Cranstone, Aylish

Cranstone, Aylish