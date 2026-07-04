Germany Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Germany

Shakoor, Abdul

India

Ali, Azmat

van Heerden, Joshua

South Africa

Montgomery, Matthew

South Africa

Broad, Justin

Germany

Klein, Dieter

Germany

Richardson, Michael

Germany

Singh, Harmanjot

Germany

Blignaut, Dylan

Germany

Mubashir, Faisal

Germany

Ganesan, Venkatraman

Germany

Ashraf, Muslim Yar

Germany

Bharathi, Vishnu Elam

Germany

Naqash, Sahir

Germany

Gangareddy, Sachin Mandy

Germany

Ahmadi, Ghulam

Germany

Sawant, Sairaj

Germany

Basir, Abdul

Afghanistan

Wardak, Ahmed

Germany

Nasseri, Fayaz Khan

Germany

Khan, Talha Ahmed

Germany

Vashisht, Jatinder Kumar

Singh, Janpreet

Germany

Stanikzai, Abdulsamad

Germany

Orya, Basit

Perfect, Naill

Agha, Shahan

Afridi, Shahid

Pakistan

Chinnasamy, Rajeshkumar

Germany

Malikzai, Shahir

Germany

Karimi, Sayed Hakim

Khan, Adil

Germany

Vaseekaran, Aritharan

Germany

Asif, Muhammad

Germany

Pruss, Acelan

Khan, Jamshed

Germany

Ahmadzai, Ahmad Shah

Mohammad, Asad

Germany

Behr, Walter

Liaqat, Sajid

Germany

Ahmad, Mussaddiq

Germany

Zadran, Zahid

Germany

Kohler Cadmore, Ben

Germany

Ahmed, Musadiq

Germany

van Heerden, Joshua

South africa

Mujadady, Nooruddin

Germany

Kohler-Cadmore, Ben

England