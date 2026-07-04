Follow us
Shakoor, Abdul
India
Ali, Azmat
van Heerden, Joshua
South Africa
Montgomery, Matthew
Broad, Justin
Germany
Klein, Dieter
Richardson, Michael
Singh, Harmanjot
Blignaut, Dylan
Mubashir, Faisal
Ganesan, Venkatraman
Ashraf, Muslim Yar
Bharathi, Vishnu Elam
Naqash, Sahir
Gangareddy, Sachin Mandy
Ahmadi, Ghulam
Sawant, Sairaj
Basir, Abdul
Afghanistan
Wardak, Ahmed
Nasseri, Fayaz Khan
Khan, Talha Ahmed
Vashisht, Jatinder Kumar
Singh, Janpreet
Stanikzai, Abdulsamad
Orya, Basit
Perfect, Naill
Agha, Shahan
Afridi, Shahid
Pakistan
Chinnasamy, Rajeshkumar
Malikzai, Shahir
Karimi, Sayed Hakim
Khan, Adil
Vaseekaran, Aritharan
Asif, Muhammad
Pruss, Acelan
Khan, Jamshed
Ahmadzai, Ahmad Shah
Mohammad, Asad
Behr, Walter
Liaqat, Sajid
Ahmad, Mussaddiq
Zadran, Zahid
Kohler Cadmore, Ben
Ahmed, Musadiq
South africa
Mujadady, Nooruddin
Kohler-Cadmore, Ben
England