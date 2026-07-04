Follow us
Linde, George
South Africa
Perera, Kusal
Sri Lanka
Asalanka, Charith
Hafeez, Mohammad
Pakistan
Smith, Odean
Jamaica
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Melius, Kimani
Saint Lucia
Shumba, Milton
Campbell, Johnathan
Musekiwa, T
Naqvi, Antum
Madhevere, Wesley
Janat, Karim
Afghanistan
Ahmad, Noor
Nyauchi, Victor
Masakadza, Wellington
Muchawaya, Tinashe
Rahim, Mushfiqur
Bangladesh
Pathan, Yusuf
India
Milne, Adam
New Zealand
Dala, CJ
Chatara, Tendai
Muzarabani, Blessing
Potgieter, Delano
Wood, Luke
England
Banton, Tom
Lynn, Chris
Australia
Bopara, Ravi
Zazai, Hazratullah
Koththiigoda Kankanamge, Kevin
Shinwari, Usman
Campbell, Matthew
Smith, Stian
Kenya
Chigumbura, Elton
Shahzad, Mohammad