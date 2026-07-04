Joburg Buffaloes Cricket Team Players

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Joburg Buffaloes

Linde, George

South Africa

Perera, Kusal

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Hafeez, Mohammad

Pakistan

Smith, Odean

Jamaica

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Melius, Kimani

Saint Lucia

Shumba, Milton

Zimbabwe

Campbell, Johnathan

Zimbabwe

Musekiwa, T

Zimbabwe

Naqvi, Antum

Zimbabwe

Madhevere, Wesley

Zimbabwe

Janat, Karim

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Nyauchi, Victor

Zimbabwe

Masakadza, Wellington

Zimbabwe

Muchawaya, Tinashe

Rahim, Mushfiqur

Bangladesh

Pathan, Yusuf

India

Milne, Adam

New Zealand

Dala, CJ

South Africa

Chatara, Tendai

Zimbabwe

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

Potgieter, Delano

South Africa

Wood, Luke

England

Banton, Tom

England

Lynn, Chris

Australia

Bopara, Ravi

England

Zazai, Hazratullah

Afghanistan

Koththiigoda Kankanamge, Kevin

Sri Lanka

Shinwari, Usman

Pakistan

Campbell, Matthew

Smith, Stian

Kenya

Chigumbura, Elton

Zimbabwe

Shahzad, Mohammad

Afghanistan