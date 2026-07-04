Melbourne Stars Cricket Team Players

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Melbourne Stars

Wasim, Imad

Pakistan

Mir, Usama

Pakistan

Dawson, Liam

England

Brook, Harry

England

Rauf, Haris

Pakistan

Duckett, Ben

England

Maxwell, Glenn

Australia

Curran, Tom

England

Boland, Scott

Australia

Swepson, Mitch

Australia

Milne, Adam

New Zealand

Burns, Joe

Australia

Steketee, Mark

Australia

Whitney, Tom

Australia

Hatcher, Liam

Australia

Macdonald, Blake

Australia

Paris, Joel

Australia

Cartwright, Hilton

Australia

Moody, David

Australia

Rocchiccioli, Corey

Australia

McKenzie, Hamish

Australia

Stone, Olly

England

Lawrence, Dan

England

Elliott, Sam

Australia

Harper, Sam

Australia

Merlo, Jonathan

Australia

Chandrasinghe, Ashley

Australia

Couch, Brody L

Australia

Kellaway, Campbell

Australia

Rogers, Thomas

Australia

Siddle, Peter

Australia

Webster, Beau

Australia

Hain, Sam

England

Mark, Reiley

Australia

Fleming, Stephen

New Zealand

Coulter-Nile, Nathan

Australia

Nair, Arjun

Australia

Blackford, Liam

Australia

Brasher, Dylan

Australia

Larkin, Nick

Ireland

Medew Ewen, Joe

Australia

Warren, Doug

Australia

Birthisel, Max

Australia

Sharma, Aryan

Australia

Anlezark, Austin

Australia