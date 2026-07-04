Follow us
Wasim, Imad
Pakistan
Mir, Usama
Dawson, Liam
England
Brook, Harry
Rauf, Haris
Duckett, Ben
Maxwell, Glenn
Australia
Curran, Tom
Boland, Scott
Swepson, Mitch
Milne, Adam
New Zealand
Burns, Joe
Steketee, Mark
Whitney, Tom
Hatcher, Liam
Macdonald, Blake
Paris, Joel
Cartwright, Hilton
Moody, David
Rocchiccioli, Corey
McKenzie, Hamish
Stone, Olly
Lawrence, Dan
Elliott, Sam
Harper, Sam
Merlo, Jonathan
Chandrasinghe, Ashley
Couch, Brody L
Kellaway, Campbell
Rogers, Thomas
Siddle, Peter
Webster, Beau
Hain, Sam
Mark, Reiley
Fleming, Stephen
Coulter-Nile, Nathan
Nair, Arjun
Blackford, Liam
Brasher, Dylan
Larkin, Nick
Ireland
Medew Ewen, Joe
Warren, Doug
Birthisel, Max
Sharma, Aryan
Anlezark, Austin