Mark Thomas Steketee

Mark Thomas Steketee

bowler

Full name:Mark Thomas Steketee
Nationality:Australia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

Melbourne Stars

Queensland Bulls

Yorkshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches744769
Innings1334668
Overs2221.0360.4239.3
Balls---
Maidens556241
Runs668619012159
Wickets2606488
Avg25.7129.724.53
SR51.2533.8116.32
Eco3.015.279.01
BB1044
4w1652
5w600
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches744769
Innings953235
Not outs171310
Runs1150378180
Balls Faced2094401181
Avg14.7419.897.2
SR54.9194.2699.44
Fours1412811
Fifties200
Sixies15127
Highest533533
Hundreds000

Mark Thomas Steketee Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

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