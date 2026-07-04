Negombo CC Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Negombo CC

Priyantha Millewage, Danushka Sandaruwan

Sri Lanka

Nasim, Saad

Pakistan

Rahman, Mizanur

Bangladesh

Colombage, Sachindu

Sri Lanka

Munaweera, Dilshan

Sri Lanka

Warnapura, Madawa

Sri Lanka

Saxena, Jatin Sahay

India

Silva, Ashen

Sri Lanka

Jayasinghe, Angelo

Sri Lanka

Madushan, Pasindu

Sri Lanka

Almeida, Kevin

India

Peiris, Nishan

Sri Lanka

Lakshanka, Pasindu

Sri Lanka

Widanapathirana, Amoda

Sri Lanka

Madawa, Pasindu

Sri Lanka

Fernando, Warnakulasuriya Roshen Chanura

Sri Lanka

Fernando, Porathotage Sheshan Udara

Sri Lanka

Shashen, Jeewaka

Sri Lanka

Sandaruwan, Dimuth

Sri Lanka

Lokubandara, Dilasri

Lakshan, Umesh

Sri Lanka

Fernando, Sajan Sudarshana

Zilva, Johanne Warren De

Sri Lanka

Imeshan, Nileththi Warun

Fernando, Irosh

Sri Lanka

Thattil, Roscoe

Sri Lanka

Mohsin, Mohammad

Pakistan