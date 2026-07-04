Follow us
Paterson, Dane
South Africa
Moreki, Tshepo
Verreynne, Kyle
Vince, James
England
Shamsi, Tabraiz
Wiese, David
Namibia
Delport, Cameron
Fortuin, Bjorn
Ntini, Thando
de Swardt, Ruan
Bosch, Eathan
Udana, Isuru
Sri Lanka
Stirling, Paul
Ireland
Makhanya, Sibonelo
Markram, Aiden
Dudgeon, Keith
Mosehle, Mangaliso
Briesies, Jethli Van
Thomson, Grant
van Zyl, Stiaan
Malan, Pieter
von Berg, Shaun
Manack, Imran
Adams, Ferisco
Fortuin, Clyde
Mungroo, Kerwin
Kruger, Patrick
du Plessis, Faf
Bravo, Dwayne
Trinidad and Tobago
Louw, Adriaan
du Toit, Adrian
Baron, Jevano
Viljoen, Hardus