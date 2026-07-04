Paarl Rocks Cricket Team Players

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Paarl Rocks

Paterson, Dane

South Africa

Moreki, Tshepo

South Africa

Verreynne, Kyle

South Africa

Vince, James

England

Shamsi, Tabraiz

South Africa

Wiese, David

Namibia

Delport, Cameron

South Africa

Fortuin, Bjorn

South Africa

Ntini, Thando

South Africa

de Swardt, Ruan

South Africa

Bosch, Eathan

South Africa

Udana, Isuru

Sri Lanka

Stirling, Paul

Ireland

Makhanya, Sibonelo

South Africa

Markram, Aiden

South Africa

Dudgeon, Keith

South Africa

Mosehle, Mangaliso

South Africa

Briesies, Jethli Van

Thomson, Grant

South Africa

van Zyl, Stiaan

South Africa

Malan, Pieter

South Africa

von Berg, Shaun

South Africa

Manack, Imran

South Africa

Adams, Ferisco

South Africa

Fortuin, Clyde

South Africa

Mungroo, Kerwin

South Africa

Kruger, Patrick

South Africa

du Plessis, Faf

South Africa

Bravo, Dwayne

Trinidad and Tobago

Louw, Adriaan

du Toit, Adrian

South Africa

Baron, Jevano

South Africa

Viljoen, Hardus

South Africa