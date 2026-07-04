Follow us
Naib, Gulbadin
Afghanistan
Zazai, Afsar
Ahmad, Fareed
Ashraf, Sharafuddin
Khan, Zahir
Atal, Sedeq
Jamal, Nasir
Ahmadzai, Yamin
Khil, Ikram Ali
Rasooli, Darwish
Rahman, Abdul
Gurbaz, Khalil
Shirzad, Sayed
Shah, Rahmat
Zaman, Shawkat
Zazai, Hazratullah
Baqi, Abdul
Kamal, Shahidullah
Zahir, Ahmad
Shah, Bahir
Abdulrahimzai, Ibrahim
Adil, Tahir
Hussan, Riaz
Ibrahim, Mohammad
Sami, Bilal
Noor, Allah
Hayatullah
Pakistan
Tarakhil, Wafiullah
Zadran, Naveed
Hassan, Riaz
Kharote, Nangeyalia
Ahmadzai, Ijaz Ahmad
Ahmadzai, Abdullah
Rahman, Noor ul
Maroofkhil, Naseer Khan
Shahzad, Mohammad
Khan, Rahmanullah Zarma