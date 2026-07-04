Pamir Legends Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Pamir Legends

Naib, Gulbadin

Afghanistan

Zazai, Afsar

Afghanistan

Ahmad, Fareed

Afghanistan

Ashraf, Sharafuddin

Afghanistan

Khan, Zahir

Afghanistan

Atal, Sedeq

Afghanistan

Jamal, Nasir

Afghanistan

Ahmadzai, Yamin

Afghanistan

Khil, Ikram Ali

Afghanistan

Rasooli, Darwish

Afghanistan

Rahman, Abdul

Afghanistan

Gurbaz, Khalil

Afghanistan

Shirzad, Sayed

Afghanistan

Shah, Rahmat

Afghanistan

Zaman, Shawkat

Afghanistan

Zazai, Hazratullah

Afghanistan

Baqi, Abdul

Afghanistan

Kamal, Shahidullah

Afghanistan

Zahir, Ahmad

Afghanistan

Shah, Bahir

Afghanistan

Abdulrahimzai, Ibrahim

Adil, Tahir

Hussan, Riaz

Afghanistan

Ibrahim, Mohammad

Afghanistan

Sami, Bilal

Afghanistan

Noor, Allah

Afghanistan

Hayatullah

Pakistan

Tarakhil, Wafiullah

Afghanistan

Zadran, Naveed

Afghanistan

Hassan, Riaz

Afghanistan

Kharote, Nangeyalia

Afghanistan

Ahmadzai, Ijaz Ahmad

Afghanistan

Ahmadzai, Abdullah

Afghanistan

Rahman, Noor ul

Maroofkhil, Naseer Khan

Afghanistan

Shahzad, Mohammad

Afghanistan

Khan, Rahmanullah Zarma

Afghanistan