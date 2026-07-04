Panadura SC Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Panadura SC

Tharaka, Nisala

Sri Lanka

Liyanarachchi, Ranitha

Sri Lanka

Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe

Sri Lanka

Silva, Mandamarakkalage Nimesh Vimukthi

Sri Lanka

Fernando, Oshada

Sri Lanka

Kumara, Vishwa

Sri Lanka

Halambage, Vishen

Sri Lanka

Walallawita, Thilan N

England

Weerasinghe, Rajeewa

Sri Lanka

Dhanushka, Koshan

Sri Lanka

Lakmal Wijenayake, Wijenayake Gamaarachchige Roshan

Sri Lanka

Prasanna, Hettiarachchige Sukitha Manoj

Sri Lanka

Silva, Pawan de

Sri Lanka

Nihar Mohomed Dilshad, Mohomed

Sri Lanka

Gunaratne, Asela

Sri Lanka

Kalindu, Hettiarachchi Chilan

Sri Lanka

Dilshan, Deerappuli Lahiru

Abeysinghe, Lahiru

Sri Lanka

Peiris, Nimantha

Sri Lanka

Dawatage, Rishika Santhush

Sri Lanka

Sathsara, Kaveesha

Avishka, Yashan

Sri Lanka

Sampath, Asela

Darshana, Nadun

Sri Lanka

Nirmal, Sasanka

Sri Lanka