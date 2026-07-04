Qatar Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Qatar

Shahzad, Khurram

Pakistan

Khan, Kamran

Qatar

Ahmed Rehmani, Owais

Pakistan

Rizlan, Mohammad

Qatar

Nadeem, Mohammed

Oman

Tanveer, Muhammad

Qatar

Ibrahim, Zaheer

Qatar

Munaweera, Gayan

Veetil, Valeed

Qatar

Murad, Muhammad

Qatar

Ikramullah, Muhammad

Farooq, Amir

Withanage, Sandun Chamara

Qatar

Shahzad, Khurram

Amir, Uzair

Qatar

Mohammed Baig, Mirza

Qatar

Rathod, Himanshu

Qatar

Mirza, Adnan

Qatar

Arshad, Saqlain

Qatar

Khan, Jassim

Qatar

A, Mohammed Irshad E

Qatar

Kumar, Bipin

Khan, Muhammad Jabir Ajmir

Qatar

Munchummal, Bukhari

Qatar

Athamlebbe, Mohammad Ahnaff

Qatar

Khan, Md Yousuf Ali

Qatar

Kunjiraman, Bipinkumar

Qatar

Tameem, Syed

Qatar

Sajjad, Tamoor

Qatar

Khan, Ikramullah

Pakistan

Borham, Asad

Qatar

Khan, Mujeeb

Farooq, Amir

Qatar

Theruvath Hassainar, Rifayi

Qatar

Ali, Shakir

Qatar

Ganesh, Arumuga

Qatar

Zaman, Muhammad

Qatar

Kassim, Shakkir

Qatar

Sarwar, Noman

Aslam, Mohammed

Ahmed, Shahzaib Jamil

ur-Rehman, Mujeeb

Asim, Muhammad

Maria Louis, Daniel Archer

Qatar

Shukla, Vinayak

Oman

Uddin, Arif Nasir

Qatar

Ali, Zubair

Qatar

Azam, Shariq

Qatar

Munir, Shariq

Qatar