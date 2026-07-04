Services Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Services

Narang, Pulkit

India

Rathee, Mohit

India

Guleria, Arpit

India

Rohilla, Shubham

India

Tiwari, Abhishek

India

Jangra, Mohit

India

Paliwal, Rajat

India

Dhankhar, Vineet

India

Ahlawat, Mohit

India

Sharma, Nakul

India

Sharma, Arjun

India

Poonia, Poonam

India

Choudhary, Varun

India

Yadav, Nitin

India

Singh, Sumit

India

Yadav, Vikas

India

Tanwar, Nitin

India

Singh, Lakhan

India

Hathwala, Vikas

India

Singh, Rahul

India

Pathania, Diwesh

India

Kumar, Mohit

India

Shukla, Amit

Kenya

Sharma, Gaurav Ashok

India

Pathak, Kunwar

India

Kumar, Arun

India

Gaur, Vishal

India

Tiwari, Vivekanand

India

Chauhan, Ravi

India

Kumar, Lovekesh

India

Goyat, Jayant

Vashisht, Suraj

India

Gupta, Anshul

India

Bahadur, Raj

India

Bamal, Arun

India

Shukla, Amit Kumar

India

Aditya, Kumar

India

Khan, Irfan

India

Lochab, Devender

India

Singh, Amarjeet Kumar

India

Kumar, Shivam

India

Dahiya, Sagar

India

Ali, Irfan

India

Vardhan, Harsh

India

Singh, Harjit