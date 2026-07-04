Sri Lanka Air Force SC Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Sri Lanka Air Force SC

Subasingha, Movin Hansaja

Sri Lanka

Parakrama, Udayawansha

Jayathilake, Supeshala

Sri Lanka

Lasanda Rukmal, Kaluwaduge

Sri Lanka

Silva, Mishen

Sri Lanka

Wijesiri, Kalana

Silva, Praveen Nimesh de

Sri Lanka

Nanayakkara, Sasindu Alwis

Chamodh, Sithija

Dias, Sahil

Sri Lanka

Silva, Dinuk Vishal

Sri Lanka

Perera, Hasitha

Wijenayake, Kemira Nayanatharu

Sri Lanka

Ekanayake, Kasun

Sri Lanka

Fernando, Senash

Sri Lanka

Randunu, Chatura

Sri Lanka

Mendis, Dulanjana

Sri Lanka

Gihan, Asanka

Sri Lanka

Madusanka, Wickramasinghe Arachchige Don Pathum

Sri Lanka

Fernando, Chamara

Ishan, Nadeera

Sri Lanka

Anandakumara, Abhishek

Sri Lanka

Darshana, Nadun

Sri Lanka

Siriwardana, Adithya

Sri Lanka

Vimukthi, Hashan

Premaratne, Madushanka

Sri Lanka

de Silva, Mahela

Sri Lanka

Jayawardena, Sachin

Dilshan, Nadun

Sri Lanka

Ravishan, Kavindu

Sandaruwan, Punsara

Wagaarachchi, Ashan

Sri Lanka