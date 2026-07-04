West Indies Academy Cricket Team Players

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West Indies Academy

Pitman, Kevin

Harding, Keon

Barbados

Jordan, Akeem

Barbados

Boyce, Camarie

Barbados

Simmonds, Ramon Romario

Barbados

Wickham, Kevin

Athanaze, Alick

Dominica

Melius, Kimani

Saint Lucia

Bishop, Teddy

Mckenzie, Kirk

India

Simmons, Keagan

Trinidad and Tobago

Nedd, Ashmead Romano

Guyana

Imlach, Tevin

Guyana

Nandu, Matthew

Guyana

Anderson, Kevlon

Neutral

Barnes, Brad Omarley

Jamaica

Alleyne, Kadeem

Barbados

Edward, Nathan

Trinidad and Tobago

McKenzie, Micah

Kallicharan, Kirstan

Trinidad and Tobago

Andrew, Jewel

Antigua and Barbuda

Cato, Roland

Grenada

Auguste, Ackeem

Clarke, Mc Kenny

Forde, Matthew

Barbados

Seales, Jayden

Trinidad and Tobago

Adams, Dimitri

James, Joshua

Trinidad and Tobago

Young, Nyeem

Barbados

Bishop, Joshua

Barbados

Clarke, Rivaldo

Layne, Johann

Trinidad and Tobago

Johnson, Jordan

Dorne, Joshua

Dindya, Mavendra

Pittman, Kelvin

Blades, Jediah

Bowen-Tuckett, Carlon

Smith, Raneico O'Neil

Goodridge, Amari Alexandre

Lewis, Shaaron

Bandoo, Ryan

Rambaran, Andrew

Motara, Zishan