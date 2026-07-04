First Class Series Australia A vs New Zealand A Cricket Tournament Players

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First Class Series Australia A vs New Zealand A

Solia, Sean

New Zealand

Ashok, Adithya

New Zealand

Kuggeleijn, Scott

New Zealand

Cooper, HR

New Zealand

Duffy, Jacob

New Zealand

Foxcroft, Dean

South Africa

Fletcher, Cam

New Zealand

Carter, Leo

New Zealand

Hay, Mitchell James

New Zealand

O'Rourke, William

New Zealand

Patel, Ajaz

New Zealand

Bruce, Tom

New Zealand

Randell, Brett

New Zealand

Clarkson, Joshua Andrew

New Zealand

Swepson, Mitch

Australia

Kuhnemann, Matthew

Australia

Kelly, Nicholas Frederick

New Zealand

Abbas, Muhammad

New Zealand

Peirson, Jimmy

Australia

Steketee, Mark

Australia

Dwarshuis, Ben

Australia

Hatcher, Liam

Australia

Bancroft, Cameron

Australia

Paris, Joel

Australia

Kelly, Matthew

Australia

Philippe, Josh

Australia

McAndrew, Nathan John

Australia

Agar, Wes

Australia

McSweeney, Nathan

Australia

Buckingham, Jordan

Australia

Perry, Mitch

Australia

Kellaway, Campbell

Australia

Jewell, Caleb Paul

Australia

Ward, Tim

Australia