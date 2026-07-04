Follow us
Solia, Sean
New Zealand
Ashok, Adithya
Kuggeleijn, Scott
Cooper, HR
Duffy, Jacob
Foxcroft, Dean
South Africa
Fletcher, Cam
Carter, Leo
Hay, Mitchell James
O'Rourke, William
Patel, Ajaz
Bruce, Tom
Randell, Brett
Clarkson, Joshua Andrew
Swepson, Mitch
Australia
Kuhnemann, Matthew
Kelly, Nicholas Frederick
Abbas, Muhammad
Peirson, Jimmy
Steketee, Mark
Dwarshuis, Ben
Hatcher, Liam
Bancroft, Cameron
Paris, Joel
Kelly, Matthew
Philippe, Josh
McAndrew, Nathan John
Agar, Wes
McSweeney, Nathan
Buckingham, Jordan
Perry, Mitch
Kellaway, Campbell
Jewell, Caleb Paul
Ward, Tim