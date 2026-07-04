List-A Series Namibia vs Uganda Cricket Tournament Players

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List-A Series Namibia vs Uganda

Scholtz, Bernard Martinus

Namibia

Erasmus, Gerhard

Namibia

du Preez, Michau

Namibia

Davin, Niko

Namibia

Green, Zane

Namibia

Trumpelmann, Ruben

Namibia

Ya France, Pikky

Namibia

Fouche, Shaun

Namibia

Shikongo, Ben

Namibia

Thakur, Sandeep Kumar

Namibia

Van Lingen, Michael

Namibia

Frylinck, Jan Nicolaas

Namibia

Lourens, Lohandre

Namibia

Smit, JJ

Namibia

Rensburg, Gerhard Janse Van

Namibia

Brussell, Jack

Tikolo, Steve

Kenya

Nsubuga, Frank

Uganda

Ssenyondo, Henry

Uganda

Masaba, Brian

Uganda

Sesazi, Simon

Uganda

Nakrani, Dinesh

India

Ramjani, Alpesh

Uganda

Hassun, Bilal

Uganda

Shah, Riazat Ali

Uganda

Obuya, Robinson

Uganda

Waiswa, Kenneth

Uganda

Kakuru, Cyrus Nshekanabo

Uganda

Murungi, Pascal

Baguma, Joseph

Uganda

Lutaaya, Ronald

Uganda

Kruger, Malan

Namibia

Leicher, Dylan

Namibia

Lita, Addo

Achelam, Fred

Uganda

Oloka, Pius

Uganda

Vuuren, Zacheo J v

Miyaji, Juma

Uganda