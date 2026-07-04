ODI Series Afghanistan vs. Pakistan Cricket Tournament Players

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ODI Series Afghanistan vs. Pakistan

Tahir, Tayyab

Pakistan

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Mir, Usama

Pakistan

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Shakil, Saud

Pakistan

Naseem Shah

Pakistan

Zaman, Fakhar

Pakistan

Khan, Rashid

Afghanistan

Afridi, Shaheen

Pakistan

Shafique, Abdullah

Pakistan

Rauf, Haris

Pakistan

Azam, Babar

Pakistan

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Haris, Mohammad

Pakistan

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Naib, Gulbadin

Afghanistan

Ahmad, Fareed

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Ashraf, Faheem

Pakistan

Khan, Shadab

Pakistan

Wasim Jr, Mohammad

Pakistan

Imam-ul-Haq

Pakistan

Agha, Salman Ali

Pakistan

Shahidi, Hashmatullah

Afghanistan

Momand, Wafadar

Afghanistan

Khil, Ikram Ali

Afghanistan

Rahman, Abdul

Afghanistan

Shah, Rahmat

Afghanistan

Kamal, Shahidullah

Afghanistan

Hussan, Riaz

Afghanistan

Safi, Mohammad Saleem

Afghanistan