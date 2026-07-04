Follow us
Tahir, Tayyab
Pakistan
Rizwan, Mohammad
Mir, Usama
Ahmed, Iftikhar
Nawaz, Mohammad
Shakil, Saud
Naseem Shah
Zaman, Fakhar
Khan, Rashid
Afghanistan
Afridi, Shaheen
Shafique, Abdullah
Rauf, Haris
Azam, Babar
Zadran, Mujeeb Ur Rahman
Omarzai, Azmatullah
Haris, Mohammad
Nabi, Mohammad
Naib, Gulbadin
Ahmad, Fareed
Zadran, Ibrahim
Gurbaz, Rahmanullah
Ahmad, Noor
Farooqi, Fazalhaq
Ashraf, Faheem
Khan, Shadab
Wasim Jr, Mohammad
Imam-ul-Haq
Agha, Salman Ali
Shahidi, Hashmatullah
Momand, Wafadar
Khil, Ikram Ali
Rahman, Abdul
Shah, Rahmat
Kamal, Shahidullah
Hussan, Riaz
Safi, Mohammad Saleem