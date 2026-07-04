Follow us
Hope, Shai
Barbados
Walsh Jr, Hayden
USA
Carty, Keacy
Sint Maarten
Hodge, Kavem
Dominica
Greaves, Justin
Athanaze, Alick
Bishop, Teddy
Imlach, Tevin
Guyana
Motie, Gudakesh
Steven Peter Devereux Smith
Australia
Abbott, Sean
Head, Travis Michael
Inglis, Josh
Zampa, Adam
Labuschagne, Marnus
Green, Cameron
Morris, Lance
Bartlett, Xavier
Hazlewood, Josh
Chase, Roston
Joseph, Alzarri
Antigua and Barbuda
Hardie, Aaron
Shepherd, Romario
Short, Matt
Sutherland, Will
Harvey, Mackenzie
Fraser-McGurk, Jake
Thomas, Oshane
Jamaica
Forde, Matthew
Ottley, Kjorn
Trinidad and Tobago