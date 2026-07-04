ODI Series Australia vs West Indies Cricket Tournament Players

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ODI Series Australia vs West Indies

Hope, Shai

Barbados

Walsh Jr, Hayden

USA

Carty, Keacy

Sint Maarten

Hodge, Kavem

Dominica

Greaves, Justin

Barbados

Athanaze, Alick

Dominica

Bishop, Teddy

Imlach, Tevin

Guyana

Motie, Gudakesh

Guyana

Steven Peter Devereux Smith

Australia

Abbott, Sean

Australia

Head, Travis Michael

Australia

Inglis, Josh

Australia

Zampa, Adam

Australia

Labuschagne, Marnus

Australia

Green, Cameron

Australia

Morris, Lance

Australia

Bartlett, Xavier

Australia

Hazlewood, Josh

Australia

Chase, Roston

Barbados

Joseph, Alzarri

Antigua and Barbuda

Hardie, Aaron

Australia

Shepherd, Romario

Guyana

Short, Matt

Australia

Sutherland, Will

Australia

Harvey, Mackenzie

Australia

Fraser-McGurk, Jake

Australia

Thomas, Oshane

Jamaica

Forde, Matthew

Barbados

Ottley, Kjorn

Trinidad and Tobago