ODI Series England vs West Indies Cricket Tournament Players

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ODI Series England vs West Indies

Rashid, Adil

England

Jacks, Will

England

Hope, Shai

Barbados

Brook, Harry

England

Rutherford, Sherfane

Guyana

Carty, Keacy

Sint Maarten

Greaves, Justin

Barbados

Jangoo, Amir

Trinidad and Tobago

Joseph, Shamar

India

Buttler, Jos

England

Duckett, Ben

England

Archer, Jofra

England

Motie, Gudakesh

Guyana

Mahmood, Saqib

England

Atkinson, Gus

England

Chase, Roston

Barbados

Joseph, Alzarri

Antigua and Barbuda

King, Brandon

Jamaica

Shepherd, Romario

Guyana

Potts, Matty

England

Root, Joe

England

Carse, Brydon

England

Banton, Tom

England

Hartley, Tom

England

Bethell, Jacob Graham

England

Hetmyer, Shimron

Guyana

Overton, Jamie

England

Smith, Jamie Luke

England

Andrew, Jewel

Antigua and Barbuda

Lewis, Evin

Trinidad and Tobago

Forde, Matthew

Barbados

Seales, Jayden

Trinidad and Tobago

Mahmood, Sajid

England