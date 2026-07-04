Follow us
Rashid, Adil
England
Jacks, Will
Hope, Shai
Barbados
Brook, Harry
Rutherford, Sherfane
Guyana
Carty, Keacy
Sint Maarten
Greaves, Justin
Jangoo, Amir
Trinidad and Tobago
Joseph, Shamar
India
Buttler, Jos
Duckett, Ben
Archer, Jofra
Motie, Gudakesh
Mahmood, Saqib
Atkinson, Gus
Chase, Roston
Joseph, Alzarri
Antigua and Barbuda
King, Brandon
Jamaica
Shepherd, Romario
Potts, Matty
Root, Joe
Carse, Brydon
Banton, Tom
Hartley, Tom
Bethell, Jacob Graham
Hetmyer, Shimron
Overton, Jamie
Smith, Jamie Luke
Andrew, Jewel
Lewis, Evin
Forde, Matthew
Seales, Jayden
Mahmood, Sajid