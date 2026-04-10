Jamie Luke Smith

Jamie Luke Smith

wicket keeper

Full name:Jamie Luke Smith
Nationality:England
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

England

Surrey

Career Averages

Bowling

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches2501752
Innings0000
Overs0000
Balls----
Maidens0000
Runs0000
Wickets0000
Avg0000
SR0000
Eco0000
BB0000
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches2501752
Innings1771339
Not outs07211
Runs92756434680
Balls Faced104912526576
Avg939.3739.4524.28
SR9056.182.5118.05
Fours03704062
Fifties0933
Sixies0321311
Highest92348560
Hundreds0800

Jamie Luke Smith Schedule & Results

County Championship

Test Series England vs. New Zealand

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

Test Series England vs. New Zealand

Lord's, St John's Wood

ENG

ENG

140

NZ

NZ

(19 ov.) 61/6

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

Test Series England vs. New Zealand

The Oval, London

ENG

ENG

NZ

NZ

(77 ov.) 291/7

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

Test Series England vs. New Zealand

Trent Bridge, West Bridgford

ENG

ENG

NZ

NZ

(84 ov.) 361/4

One-Day Cup

Jamie Smith News

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Right now you have a chance to get to know one of the most famous cricket players Jamie Smith: all his wins, matches played and motivation to go out on the cricket field.

Ashes | Twitter shocked as Smith brings sordid end to immensely lucky knock by succumbing to Labuschagne

Ashes | Twitter shocked as Smith brings sordid end to immensely lucky knock by succumbing to Labuschagne

If one had to sum up the incredible peaks and incredulous lows of Bazball, Jamie Smith's knock on Day 2 of the fifth Ashes Test at the SCG would do. The youngster played some incredible shots amidst multiple reprieves for his 47, only to succumb in the naivest of fashions to Marnus Labuschagne.

Jamie Smith08:42 AM, 05 January, 2026

Ashes | Twitter groans as Jamie Smith lives charmed life with no-ball dismissal followed by lucky escape

Jamie Smith04:28 PM, 18 December, 2025

Aakash Chopra Questions Chennais Biggest Miss in IPL Auction

Jamie Smith11:55 AM, 18 December, 2025

Ashes | Twitter reacts as Snicko produces worst farce yet to blindly dispatch Jamie Smith

Jamie Smith11:21 AM, 18 December, 2025

Ashes | Twitter livid as Snicko nightmare blows Aussie minds but accidentally gives correct verdict

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