Matthew James Potts

Matthew James Potts

bowler

Full name:Matthew James Potts
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

Durham

England

Mi Cape Town

Sunrisers Leeds

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches63451335
Innings112791034
Overs216.111.01446.275.0118.1
Balls-----
Maidens48032241
Runs673804332454991
Wickets2321771846
Avg29.264024.4725.2221.54
SR56.393349.022515.41
Eco3.117.272.996.058.38
BB721343
4w101010
5w00700
10w00200

Batting

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches63451335
Innings6252614
Not outs22928
Runs30667859107
Balls Faced64715108280
Avg7.5015.7614.7517.83
SR46.8785.7144.971.95133.75
Fours307867
Fifties00300
Sixies10804
Highest193813040
Hundreds00000

Matthew James Potts Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

T20 Blast

County Ground

DER

DER

197

DUR

DUR

203

ResultDurham vs Leicestershire

Durham vs Leicestershire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

150

LEI

LEI

148

ResultDurham vs Yorkshire

Durham vs Yorkshire

T20 Blast

County Ground

DUR

DUR

93

YOR

YOR

151

ResultNottinghamshire vs Durham

Nottinghamshire vs Durham

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

157

DUR

DUR

156

ResultDurham vs Northamptonshire

Durham vs Northamptonshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

138

NOR

NOR

145

ResultDurham vs Lancashire

Durham vs Lancashire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

128

LAN

LAN

130

ResultMiddlesex vs Durham

Middlesex vs Durham

T20 Blast

Old Deer Park

MID

MID

118

DUR

DUR

218

ResultYorkshire vs Durham

Yorkshire vs Durham

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

208

DUR

DUR

205

UpcomingDurham vs Nottinghamshire

Durham vs Nottinghamshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

NOT

NOT

One-Day Cup

The Hundred

Matthew Potts News

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For those who are interested to know first hand all the news about Matthew Potts, here you will find the most up-to-date news about the cricketer: participation in tournaments, match results and everything about the personal life of the player.

PAK vs ENG | Twitter reacts to Potts bounce back with fearsome send-off to leave Salman Agha packing

PAK vs ENG | Twitter reacts to Potts bounce back with fearsome send-off to leave Salman Agha packing

A fast bowler’s delight is always evident when he claims a vital wicket, providing his team with a crucial breakthrough. Such was the case on the second day of the Test match between Pakistan and England, where Matthew Potts' superb delivery dismissed Salman Agha, sparking an animated celebration.

Matthew Potts03:29 PM, 14 October, 2024

‌ENG vs PAK | Stokes returns after injury as England announces playing XI for second Test

Matthew Potts05:25 PM, 21 September, 2024

WATCH, ENG vs AUS | Matthew Potts dismantles Steve Smith’s off stumps with a stunning inswinger

Matthew Potts07:39 PM, 30 August, 2024

ENG vs SL | Twitter in awe as Matthew Potts befuddles Angelo Mathews with absolute jaffa

Matthew Potts01:26 AM, 14 August, 2024

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