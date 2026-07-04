ODI Series England vs West Indies, Women Cricket Tournament Players

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ODI Series England vs West Indies, Women

Capsey, Alice

England

Knight, Heather

England

Ecclestone, Sophie

England

Bell, Lauren

England

Matthews, Hayley

Barbados

Sciver-Brunt, Natalie Ruth

England

Dunkley, Sophia

England

Wyatt, Danielle

England

Cross, Kate

England

Jones, Amy

England

Glenn, Sarah

England

Gibson, Danielle

England

Bouchier, Maia

England

Dean, Charlie

England

Beaumont, Tammy

England

Taylor, Stafanie

Jamaica

Campbelle, Shemaine Altia

Guyana

Gaur, Mahika

United Arab Emirates

Lamb, Emma

England

Davidson-Richards, Alice

England

Smith, Linsey

England

Kemp, Freya

England

Heath, Bess

England

Filer, Lauren

England

Arlott, Emily

England

Fletcher, Afy

Grenada

Joseph, Qiana

Saint Lucia

Glasgow, Jannillea

Saint Vincent and the Grenadines

James, Zaida

Saint Lucia

Gajnabi, Shabika

Guyana

Fraser, Cherry Ann

Guyana

Mangru, Mandy

Guyana

Grimmond, Realeanna

Guyana

Munisar, Ashmini

Guyana

Ramharack, Karishma

Trinidad and Tobago

Alleyne, Aaliyah

Barbados

Claxton, Jahzara

Saint Kitts and Nevis