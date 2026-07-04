ODI Series Zimbabwe vs Afghanistan Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

ODI Series Zimbabwe vs Afghanistan

Murid, Naveen-ul-Haq

Afghanistan

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Khan, Rashid

Afghanistan

Gwandu, Trevor

Zimbabwe

Curran, Ben

England

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Williams, Sean

Zimbabwe

Masvaure, Prince

Zimbabwe

Musekiwa, T

Zimbabwe

Ervine, Craig

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Marumani, Tadiwanashe

Zimbabwe

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Naib, Gulbadin

Afghanistan

Ahmad, Fareed

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Atal, Sedeq

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Nyauchi, Victor

Zimbabwe

Masakadza, Wellington

Zimbabwe

Bennet, Brian

Zimbabwe

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

Gumbie, Joylord

Zimbabwe

Shahidi, Hashmatullah

Afghanistan

Rasooli, Darwish

Afghanistan

Shah, Rahmat

Afghanistan

Ghazanfar, Allah Mohammad

Afghanistan

Myers, Dion

Zimbabwe

Akbari, Zubaid

Afghanistan

Sami, Bilal

Afghanistan

Malik, Abdul

Afghanistan

Nyamhuri, Newman Takudzwa

Zimbabwe

Zadran, Naveed

Afghanistan

Kharote, Nangeyalia

Afghanistan

Shirzad, Mohammad Ishaq

Afghanistan

Alikhil, Ikram

Afghanistan

Maposa, Tinotenda Tinashe

Zimbabwe

Kharoti, Nangial

Afghanistan

Nazir, Zubair