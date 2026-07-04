Follow us
Murid, Naveen-ul-Haq
Afghanistan
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Khan, Rashid
Gwandu, Trevor
Curran, Ben
England
Zadran, Mujeeb Ur Rahman
Omarzai, Azmatullah
Williams, Sean
Masvaure, Prince
Musekiwa, T
Ervine, Craig
Ngarava, Richard
Marumani, Tadiwanashe
Nabi, Mohammad
Naib, Gulbadin
Ahmad, Fareed
Gurbaz, Rahmanullah
Atal, Sedeq
Farooqi, Fazalhaq
Nyauchi, Victor
Masakadza, Wellington
Bennet, Brian
Muzarabani, Blessing
Gumbie, Joylord
Shahidi, Hashmatullah
Rasooli, Darwish
Shah, Rahmat
Ghazanfar, Allah Mohammad
Myers, Dion
Akbari, Zubaid
Sami, Bilal
Malik, Abdul
Nyamhuri, Newman Takudzwa
Zadran, Naveed
Kharote, Nangeyalia
Shirzad, Mohammad Ishaq
Alikhil, Ikram
Maposa, Tinotenda Tinashe
Kharoti, Nangial
Nazir, Zubair