Super 20 Series, Women Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Super 20 Series, Women

Delany, Laura

Ireland

Green, Claudia

Atkinson, Georgia

New Zealand

Bartlett, Ocean

New Zealand

Inglis, Polly

New Zealand

Musonda, Mary-Anne

Zimbabwe

Lewis, Gaby

Ireland

Mupachikwa, Modester

Zimbabwe

Prendergast, Orla

Ireland

Kavanagh, Shauna

Ireland

Maritz, Lara

Ireland

MacMahon, Sophie

Ireland

Kerrison, Anna

Ireland

Little, Hannah

Ireland

Coulter Reilly, Christina

Ireland

Sparrow, Jenny

Ireland

Maguire, Jane

Ireland

McGee, Ellie

Ireland

MacNulty, Niamh

Ireland

Maguire, Aimee

Ireland

Woods, Siuin

Ireland

Squires, Annabelle

Ireland

McNally, Julie

Ireland

McLean, Isabelle

Morrissey, Genevieve

Ireland

Kelly, Arlene

New Zealand

Murray, Cara

Ireland

Paul, Leah

Ireland

Armstrong, Bella

New Zealand

Dalzell, Alana

Ireland

McEvoy, Kate

Ireland

Hunter, Amy

Ireland

Craig, Zara

Ireland

Harrison, Abbi

Ireland

Caulfield, Amy

Ireland

Devine, Mollie

Ireland

McCartney, Kia

Ireland

Mayes, Jess

Ireland

Gillian, Jemma

Ireland

Fisher, Aoife

Ireland

Jackson, Jennifer

Ireland

Strang, Jaimie-Lee

South Africa

Waldron, Mary

Ireland

Searle, Robyn

South Africa

Raack, Celeste

Ireland

Little, Louise

Ireland

Stokell, Rebecca

Ireland

Forbes, Sarah

Ireland

Gough, Rebecca

Ireland

Sargent, Freya

Australia

Dempsey, Georgina

Ireland

Canning, Ava

Ireland

McBride, Lara

Ireland

Loughran, Joanna

Ireland

Walsh, Alice

Ireland

Tector, Alice

Ireland

Butterly, Jane

Thompson, Sinead

Thomson, Luke

Thomson, Sinead

Richardson, Eimear

Ireland

Mcgraham, Lucy

Ireland

Bhoja, Sibha

Ireland

Light, Isabel

Black, Sarah

Neely, Lucy

Ireland

Reid, Sophie

Noble, Elise

Dunne, Tahlia

Calvert, Emily

Spence, Millie

Ireland

McGranaghan, L

Webber, Clare

Barry, L

Van der Schyff, Christine

Lowe, Rebecca

Ireland

Prendergast, Sarah

Gibson, Ciara

Marsh, Ella

Australia

Jackson, Jenny

Wasson, Ella

Bhavsar, Mansi

Foysal, Arisha

Butterly, Molly

Bell, Karina

Thompson, Meg

Australia

Lawlor, Aisling

Strickland, Sophie

Dalwood, Darcy