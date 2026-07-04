T10 ECI Krefeld Cricket Tournament Players

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T10 ECI Krefeld

Saber, Zakhil

Belgium

Niaz, Burhan

Belgium

Ali, Azmat

Afridi, Riaz

Czechia

Goud, Siddarth

Margasahayem, Venkatesh

Ahmed, Musa Nadeem

Netherlands

Braat, Sebastiaan

Netherlands

Zulfiqar, Asad

Netherlands

Zulfiqar, Sikander

Netherlands

Gorlee, Boris

Netherlands

Elenbaas, Olivier

Vliet, Mees Van

Nashier, Udit

Netherlands

Davizi, Sabawoon

Czechia

Butt, Muhammad

Norway

Sahak, Muhammad Sher

Norway

Mushtaque, Qamar

Norway

Iqbal, Raza

Norway

Ravi, Vinay

Norway

Ali, Tafseer

Norway

Akram, Chaudhary Usman

Norway

Ashokan, Arun

Czech Republic

Wickramasekara, Sudesh Roy Dias

Bhuiyan, Sazib

Czechia

Tyagi, Neeraj

Czechia

Tomar, Ritik

Czechia

Mendon, Kushal

Singh, Harmanjot

Germany

Ashraf, Muslim Yar

Germany

Basir, Abdul

Afghanistan

Steyn, Dylan

Czechia

Waththag, Sameera Maduranga Kongaha

Jagannivasan, Vyshakh

Czech Republic

Singh, Divyendra

Czechia

Grover, Sahil

Czechia

Magare, Rhuturaj

Leijer, Teun

Kloppenburg, Teun

Wardak, Ahmed

Germany

Nasseri, Fayaz Khan

Germany

Singh, Janpreet

Germany

Orya, Basit

Perfect, Naill

Agha, Shahan

Afridi, Shahid

Pakistan

Chinnasamy, Rajeshkumar

Germany

Malikzai, Shahir

Germany

Karimi, Sayed Hakim

Khan, Adil

Germany

Ul Haq, Ehtsham

Norway

Ahmed, Waqas

Norway

Ahmed, Khizer

Norway

Ghauri, Walid

Norway

Arif, Usman

Rahimi, Mohammad Ibrahim

Norway

Haider, Syed

Thangavadivel, Pratheesh

Norway

Saeed, Mufassar

Norway

Malik, Subhan

Vaseekaran, Aritharan

Germany

Asif, Muhammad

Germany

Pruss, Acelan

Ahmadzai, Ahmad Shah

Behr, Walter

Liaqat, Sajid

Germany

Raza, Ali

Belgium

Razaaq, Adnan

Belgium

Ahmadzai, Khalid

Belgium

Rahimi, Omid

Belgium

Ali, Raja Waqas

Belgium

Ekrami, Murid

Belgium

Sefat, Shagharai

Belgium

Butt, Shaheryar

Pakistan

Sulaiman, Muhammad

Shah, Syed

Belgium

Thapliyal, Ravi

India

Sajad, Ahmadzai Mohammad

Belgium

Mubashir, Muneeb

Overdijk, Hidde

Netherlands

Troost, Stan van

Klein, Kyle

Netherlands