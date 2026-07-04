Follow us
Saber, Zakhil
Belgium
Niaz, Burhan
Ali, Azmat
Afridi, Riaz
Czechia
Goud, Siddarth
Margasahayem, Venkatesh
Ahmed, Musa Nadeem
Netherlands
Braat, Sebastiaan
Zulfiqar, Asad
Zulfiqar, Sikander
Gorlee, Boris
Elenbaas, Olivier
Vliet, Mees Van
Nashier, Udit
Davizi, Sabawoon
Butt, Muhammad
Norway
Sahak, Muhammad Sher
Mushtaque, Qamar
Iqbal, Raza
Ravi, Vinay
Ali, Tafseer
Akram, Chaudhary Usman
Ashokan, Arun
Czech Republic
Wickramasekara, Sudesh Roy Dias
Bhuiyan, Sazib
Tyagi, Neeraj
Tomar, Ritik
Mendon, Kushal
Singh, Harmanjot
Germany
Ashraf, Muslim Yar
Basir, Abdul
Afghanistan
Steyn, Dylan
Waththag, Sameera Maduranga Kongaha
Jagannivasan, Vyshakh
Singh, Divyendra
Grover, Sahil
Magare, Rhuturaj
Leijer, Teun
Kloppenburg, Teun
Wardak, Ahmed
Nasseri, Fayaz Khan
Singh, Janpreet
Orya, Basit
Perfect, Naill
Agha, Shahan
Afridi, Shahid
Pakistan
Chinnasamy, Rajeshkumar
Malikzai, Shahir
Karimi, Sayed Hakim
Khan, Adil
Ul Haq, Ehtsham
Ahmed, Waqas
Ahmed, Khizer
Ghauri, Walid
Arif, Usman
Rahimi, Mohammad Ibrahim
Haider, Syed
Thangavadivel, Pratheesh
Saeed, Mufassar
Malik, Subhan
Vaseekaran, Aritharan
Asif, Muhammad
Pruss, Acelan
Ahmadzai, Ahmad Shah
Behr, Walter
Liaqat, Sajid
Raza, Ali
Razaaq, Adnan
Ahmadzai, Khalid
Rahimi, Omid
Ali, Raja Waqas
Ekrami, Murid
Sefat, Shagharai
Butt, Shaheryar
Sulaiman, Muhammad
Shah, Syed
Thapliyal, Ravi
India
Sajad, Ahmadzai Mohammad
Mubashir, Muneeb
Overdijk, Hidde
Troost, Stan van
Klein, Kyle