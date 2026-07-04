T10 ECI Italy, Milan Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T10 ECI Italy, Milan

Shakoor, Abdul

India

Kayani, Aftab Ahmed

Kumar, Rajesh

Romania

Satheesan, Ramesh

Romania

Koli, Manmeet

Romania

Hussain, Ali

Kumar, Rohit

Romania

Khan, Usman

France

Singh, Baljit

Italy

Singh, Sukhwinder

India

Ali, Zain

Italy

Lal, Monu

Ali, Asim

Naqvi, Syed Zain Abbas

Italy

Singh, Simranjit

Italy

Singh, Jagmeet

Italy

Singh, Rajmani

Perera, Joy

Italy

Nimesh, Weerasinghe Jayawardena Hettia Risal Samaru

Vimukthi, Santhanam Irosh

Kosala, Damith

Italy

Sadev, Pathirage

Italy

Ghulami, Mokhtar

France

Ahmadzai, Mouhammad Dawood

France

Jabarkhel, Abdulmalik

France

Jabarkhel, Ibrahim

France

Canessane, Lingeswaran

France

Amjad, Noman

France

Jackson, Hevit Alodin

France

Mangal, Rahmatullah

France

Mangal, Rohullah

France

Ahmad, Zain

France

Pirabakaran, Pirakajan

France

Warnakulasuriya, Shayam

France

Rajshekara, Anand Bangalore

Ahmad, Safi Umair

Mishra, Gaurav

Romania

Devre, Nishant Shrikant

Periyalwar, Sivakumar

England

Nadigotla, Satwik

Romania

Saini, Vasu

Romania

Singh, Taranjeet

Romania

Petre, Luca

Romania

Tanase, Alexandru-Helenick

Romania