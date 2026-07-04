Follow us
Shakoor, Abdul
India
Kayani, Aftab Ahmed
Kumar, Rajesh
Romania
Satheesan, Ramesh
Koli, Manmeet
Hussain, Ali
Kumar, Rohit
Khan, Usman
France
Singh, Baljit
Italy
Singh, Sukhwinder
Ali, Zain
Lal, Monu
Ali, Asim
Naqvi, Syed Zain Abbas
Singh, Simranjit
Singh, Jagmeet
Singh, Rajmani
Perera, Joy
Nimesh, Weerasinghe Jayawardena Hettia Risal Samaru
Vimukthi, Santhanam Irosh
Kosala, Damith
Sadev, Pathirage
Ghulami, Mokhtar
Ahmadzai, Mouhammad Dawood
Jabarkhel, Abdulmalik
Jabarkhel, Ibrahim
Canessane, Lingeswaran
Amjad, Noman
Jackson, Hevit Alodin
Mangal, Rahmatullah
Mangal, Rohullah
Ahmad, Zain
Pirabakaran, Pirakajan
Warnakulasuriya, Shayam
Rajshekara, Anand Bangalore
Ahmad, Safi Umair
Mishra, Gaurav
Devre, Nishant Shrikant
Periyalwar, Sivakumar
England
Nadigotla, Satwik
Saini, Vasu
Singh, Taranjeet
Petre, Luca
Tanase, Alexandru-Helenick