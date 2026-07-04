T20 Series Australia vs India Cricket Tournament Players

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T20 Series Australia vs India

David, Tim

Australia

Patel, Axar

India

Yadav, Kuldeep

India

Sundar, Washington

India

Yadav, Suryakumar

India

Gill, Shubman

India

Marsh, Mitchell

Australia

Stoinis, Marcus

Australia

Maxwell, Glenn

Australia

Abbott, Sean

Australia

Head, Travis Michael

Australia

Inglis, Josh

Australia

Zampa, Adam

Australia

Ellis, Nathan

Australia

Kuhnemann, Matthew

Australia

Bartlett, Xavier

Australia

Dwarshuis, Ben

Australia

Hazlewood, Josh

Australia

Philippe, Josh

Australia

Short, Matt

Australia

Owen, Mitchell J

Australia

Dube, Shivam

India

Sharma, Jitesh

India

Singh, Arshdeep

India

Singh, Rinku

India

Chakravarthy, Varun

India

Rana, Harshit

India

Sharma, Abhishek

India

Reddy, Nithish

India

Samson, Sanju

India

Varma, Tilak

India

Bumrah, Jasprit

India

David, Tim

Australia