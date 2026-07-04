Follow us
David, Tim
Australia
Patel, Axar
India
Yadav, Kuldeep
Sundar, Washington
Yadav, Suryakumar
Gill, Shubman
Marsh, Mitchell
Stoinis, Marcus
Maxwell, Glenn
Abbott, Sean
Head, Travis Michael
Inglis, Josh
Zampa, Adam
Ellis, Nathan
Kuhnemann, Matthew
Bartlett, Xavier
Dwarshuis, Ben
Hazlewood, Josh
Philippe, Josh
Short, Matt
Owen, Mitchell J
Dube, Shivam
Sharma, Jitesh
Singh, Arshdeep
Singh, Rinku
Chakravarthy, Varun
Rana, Harshit
Sharma, Abhishek
Reddy, Nithish
Samson, Sanju
Varma, Tilak
Bumrah, Jasprit