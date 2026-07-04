Follow us
Little, Joshua
Ireland
Al Hasan, Shakib
Bangladesh
Calitz, Benjamin
Canada
Rahman, Mustafizur
Ahmed, Nasum
Hasan, Nurul
Das, Liton
Ahmed, Taskin
Shanto, Nazmul Hossain
Hasan, Mehedy
Talukdar, Rony
Mahmud, Hasan
Islam, Tanvir
Hossain, Shamim
Stirling, Paul
Islam, Shoriful
Balbirnie, Andy
Dockrell, George
Hume, Graham
Adair, Mark
Campher, Curtis
Tucker, Lorcan
Tector, Harry
Delany, Gareth
Hand, Fionn
White, Benjamin
Mayes, Thomas
Humphreys, Matthew
Saifuddin, Mohammad
Ali, Jaker
Sakib, Tanzim Hasan
Ankon, Mahidul Islam
Hossain Emon, Parvez
Hasan, Tanzid
Hassan, Saif
Hasan, Mahedi
Hossain, Rishad
McCarthy, Barry
Young, Craig
Tector, Tim
Adair, Ross
Olphert, Conor
Neill, Jordan
Hridoy, Towhid