T20 Series Bangladesh vs Ireland Cricket Tournament Players

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T20 Series Bangladesh vs Ireland

Little, Joshua

Ireland

Al Hasan, Shakib

Bangladesh

Calitz, Benjamin

Canada

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Ahmed, Nasum

Bangladesh

Hasan, Nurul

Bangladesh

Das, Liton

Bangladesh

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Shanto, Nazmul Hossain

Bangladesh

Hasan, Mehedy

Bangladesh

Talukdar, Rony

Bangladesh

Mahmud, Hasan

Bangladesh

Islam, Tanvir

Bangladesh

Hossain, Shamim

Bangladesh

Stirling, Paul

Ireland

Islam, Shoriful

Bangladesh

Balbirnie, Andy

Ireland

Dockrell, George

Ireland

Hume, Graham

Ireland

Adair, Mark

Ireland

Campher, Curtis

Ireland

Tucker, Lorcan

Ireland

Tector, Harry

Ireland

Delany, Gareth

Ireland

Hand, Fionn

Ireland

White, Benjamin

Ireland

Mayes, Thomas

Ireland

Humphreys, Matthew

Ireland

Saifuddin, Mohammad

Bangladesh

Ali, Jaker

Bangladesh

Sakib, Tanzim Hasan

Bangladesh

Ankon, Mahidul Islam

Bangladesh

Hossain Emon, Parvez

Bangladesh

Hasan, Tanzid

Bangladesh

Hassan, Saif

Bangladesh

Hasan, Mahedi

Bangladesh

Hossain, Rishad

Bangladesh

McCarthy, Barry

Ireland

Young, Craig

Ireland

Tector, Tim

Ireland

Adair, Ross

Ireland

Olphert, Conor

Ireland

Neill, Jordan

Ireland

Hridoy, Towhid

Bangladesh