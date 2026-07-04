T20 Series England vs West Indies Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 Series England vs West Indies

Rashid, Adil

England

Charles, Johnson

Saint Lucia

Hosein, Akeal

Trinidad and Tobago

Jacks, Will

England

Dawson, Liam

England

Hope, Shai

Barbados

Brook, Harry

England

Powell, Rovman

Jamaica

Rutherford, Sherfane

Guyana

Carty, Keacy

Sint Maarten

Greaves, Justin

Barbados

Buttler, Jos

England

Duckett, Ben

England

Salt, Phil

England

Ahmed, Rehan

England

Motie, Gudakesh

Guyana

Mahmood, Saqib

England

Holder, Jason

Barbados

Chase, Roston

Barbados

Joseph, Alzarri

Antigua and Barbuda

King, Brandon

Jamaica

Shepherd, Romario

Guyana

Potts, Matty

England

Carse, Brydon

England

Wood, Luke

England

Banton, Tom

England

Bethell, Jacob Graham

England

Russell, Andre

Jamaica

Hetmyer, Shimron

Guyana

Overton, Jamie

England

Smith, Jamie Luke

England

Andrew, Jewel

Antigua and Barbuda

Lewis, Evin

Trinidad and Tobago

Forde, Matthew

Barbados

Seales, Jayden

Trinidad and Tobago