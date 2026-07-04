Follow us
Rashid, Adil
England
Charles, Johnson
Saint Lucia
Hosein, Akeal
Trinidad and Tobago
Jacks, Will
Dawson, Liam
Hope, Shai
Barbados
Brook, Harry
Powell, Rovman
Jamaica
Rutherford, Sherfane
Guyana
Carty, Keacy
Sint Maarten
Greaves, Justin
Buttler, Jos
Duckett, Ben
Salt, Phil
Ahmed, Rehan
Motie, Gudakesh
Mahmood, Saqib
Holder, Jason
Chase, Roston
Joseph, Alzarri
Antigua and Barbuda
King, Brandon
Shepherd, Romario
Potts, Matty
Carse, Brydon
Wood, Luke
Banton, Tom
Bethell, Jacob Graham
Russell, Andre
Hetmyer, Shimron
Overton, Jamie
Smith, Jamie Luke
Andrew, Jewel
Lewis, Evin
Forde, Matthew
Seales, Jayden