T20 Series India vs Afghanistan Cricket Tournament Players

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T20 Series India vs Afghanistan

Zadran, Najibullah

Afghanistan

Murid, Naveen-ul-Haq

Afghanistan

Ahmad, Qais

Afghanistan

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Kohli, Virat

India

Sharma, Rohit

India

Patel, Axar

India

Yadav, Kuldeep

India

Sundar, Washington

India

Gill, Shubman

India

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Naib, Gulbadin

Afghanistan

Ahmad, Fareed

Afghanistan

Ashraf, Sharafuddin

Afghanistan

Janat, Karim

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Khan, Avesh

India

Kumar, Mukesh

India

Jaiswal, Yashasvi

India

Dube, Shivam

India

Sharma, Jitesh

India

Singh, Arshdeep

India

Singh, Rinku

India

Bishnoi, Ravi

India

Samson, Sanju

India

Varma, Tilak

India

Shah, Rahmat

Afghanistan

Safi, Mohammad Saleem

Afghanistan