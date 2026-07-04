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Zadran, Najibullah
Afghanistan
Murid, Naveen-ul-Haq
Ahmad, Qais
Zadran, Mujeeb Ur Rahman
Omarzai, Azmatullah
Kohli, Virat
India
Sharma, Rohit
Patel, Axar
Yadav, Kuldeep
Sundar, Washington
Gill, Shubman
Nabi, Mohammad
Naib, Gulbadin
Ahmad, Fareed
Ashraf, Sharafuddin
Janat, Karim
Zadran, Ibrahim
Gurbaz, Rahmanullah
Ahmad, Noor
Farooqi, Fazalhaq
Khan, Avesh
Kumar, Mukesh
Jaiswal, Yashasvi
Dube, Shivam
Sharma, Jitesh
Singh, Arshdeep
Singh, Rinku
Bishnoi, Ravi
Samson, Sanju
Varma, Tilak
Shah, Rahmat
Safi, Mohammad Saleem