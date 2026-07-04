T20 Series Namibia vs Canada Cricket Tournament Players

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T20 Series Namibia vs Canada

Kirton, Nicholas

Canada

Scholtz, Bernard Martinus

Namibia

Erasmus, Gerhard

Namibia

Davin, Niko

Namibia

Green, Zane

Namibia

Trumpelmann, Ruben

Namibia

Loftie-Eaton, Nicol

Namibia

Shikongo, Ben

Namibia

Frylinck, Jan Nicolaas

Namibia

Lungameni, Tangeni

Namibia

Lourens, Lohandre

Namibia

Bin Zafar, Saad

Canada

Sana, Kaleem

Pakistan

Heyliger, Dillon

Canada

Dhaliwal, Navneet

Canada

Thaker, Harsh

Canada

Singh, Ravinder Pal

Canada

Movva, Shreyas

Canada

Johnson, Aaron

Canada

Kumar, Parveen

Canada

Smit, JJ

Namibia

Kruger, Malan

Namibia

Leicher, Dylan

Namibia

Ahmadzai, Shahid

Canada

Tathgur, Kanwarpal

Canada

Singh, Pargat

India

Bajwa, Dilpreet Singh

Canada

Samra, Yuvraj

Canada

Kumar, Akhil

Canada

Singh, Ajayveer

Canada

Kotze, JP

Namibia

Brassell, Jack Thomas

Namibia

de Villiers, Jan-Izak

Namibia

Klazinge, Handre

South africa