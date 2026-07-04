Follow us
Kirton, Nicholas
Canada
Scholtz, Bernard Martinus
Namibia
Erasmus, Gerhard
Davin, Niko
Green, Zane
Trumpelmann, Ruben
Loftie-Eaton, Nicol
Shikongo, Ben
Frylinck, Jan Nicolaas
Lungameni, Tangeni
Lourens, Lohandre
Bin Zafar, Saad
Sana, Kaleem
Pakistan
Heyliger, Dillon
Dhaliwal, Navneet
Thaker, Harsh
Singh, Ravinder Pal
Movva, Shreyas
Johnson, Aaron
Kumar, Parveen
Smit, JJ
Kruger, Malan
Leicher, Dylan
Ahmadzai, Shahid
Tathgur, Kanwarpal
Singh, Pargat
India
Bajwa, Dilpreet Singh
Samra, Yuvraj
Kumar, Akhil
Singh, Ajayveer
Kotze, JP
Brassell, Jack Thomas
de Villiers, Jan-Izak
Klazinge, Handre
South africa