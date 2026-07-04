Follow us
Burger, Nandre
South Africa
Hendricks, Reeza
Fortuin, Bjorn
Smith, Jason
Baartman, Ottniel
Simelane, Andile
Scholtz, Bernard Martinus
Namibia
Erasmus, Gerhard
Green, Zane
Trumpelmann, Ruben
Loftie-Eaton, Nicol
Shikongo, Ben
Williams, Lizaad
Ferreira, Donavon
Frylinck, Jan Nicolaas
Steenkamp, Louren
Coetzee, Gerald
Moonsamy, Rivaldo
Hermann, Rubin
de Kock, Quinton
Smit, JJ
Kruger, Malan
Leicher, Dylan
Balt, Jan
Pretorius, Lhuan-dre
Peter, Nqabayomzi
Brassell, Jack Thomas
de Villiers, Jan-Izak
Heingo, Max