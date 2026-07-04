Follow us
Scholtz, Bernard Martinus
Namibia
Erasmus, Gerhard
du Preez, Michau
Davin, Niko
Green, Zane
Trumpelmann, Ruben
Ya France, Pikky
Fouche, Shaun
Shikongo, Ben
Thakur, Sandeep Kumar
Van Lingen, Michael
Frylinck, Jan Nicolaas
Lourens, Lohandre
Smit, JJ
Rensburg, Gerhard Janse Van
Brussell, Jack
Waiswa, Charles
Uganda
Tikolo, Steve
Kenya
Nsubuga, Frank
Ssenyondo, Henry
Masaba, Brian
Sesazi, Simon
Nakrani, Dinesh
India
Ramjani, Alpesh
Hassun, Bilal
Shah, Riazat Ali
Obuya, Robinson
Waiswa, Kenneth
Kakuru, Cyrus Nshekanabo
Murungi, Pascal
Baguma, Joseph
Lutaaya, Ronald
Kruger, Malan
Leicher, Dylan
Lita, Addo
Achelam, Fred
Oloka, Pius
Vuuren, Zacheo J v