T20 Series Pakistan vs. Australia Cricket Tournament Players

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T20 Series Pakistan vs. Australia

Khan, Usman

Pakistan

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Naseem Shah

Pakistan

Zaman, Fakhar

Pakistan

Afridi, Shaheen

Pakistan

Azam, Babar

Pakistan

Ayub, Saim

Pakistan

Marsh, Mitchell

Australia

Stoinis, Marcus

Australia

Abbott, Sean

Australia

Head, Travis Michael

Australia

Inglis, Josh

Australia

Zampa, Adam

Australia

Green, Cameron

Australia

Ashraf, Faheem

Pakistan

Ahmed, Abrar

Pakistan

Khan, Shadab

Pakistan

Renshaw, Matthew

Australia

Kuhnemann, Matthew

Australia

Bartlett, Xavier

Australia

Dwarshuis, Ben

Australia

Edwards, Jack

Australia

Philippe, Josh

Australia

Connolly, Cooper

Australia

Short, Matt

Australia

Owen, Mitchell J

Australia

Agha, Salman Ali

Pakistan

Farhan, Sahibzada

Pakistan

Beardman, Mahli

Australia

Nafay, Khawaja Muhammad

Pakistan

Mirza, Mohammad Salman

Pakistan

Wasim, Mohammad

Pakistan

Tariq, Usman

Pakistan

Khan, Usman

Pakistan