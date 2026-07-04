Follow us
Khan, Usman
Pakistan
Nawaz, Mohammad
Naseem Shah
Zaman, Fakhar
Afridi, Shaheen
Azam, Babar
Ayub, Saim
Marsh, Mitchell
Australia
Stoinis, Marcus
Abbott, Sean
Head, Travis Michael
Inglis, Josh
Zampa, Adam
Green, Cameron
Ashraf, Faheem
Ahmed, Abrar
Khan, Shadab
Renshaw, Matthew
Kuhnemann, Matthew
Bartlett, Xavier
Dwarshuis, Ben
Edwards, Jack
Philippe, Josh
Connolly, Cooper
Short, Matt
Owen, Mitchell J
Agha, Salman Ali
Farhan, Sahibzada
Beardman, Mahli
Nafay, Khawaja Muhammad
Mirza, Mohammad Salman
Wasim, Mohammad
Tariq, Usman