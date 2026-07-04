T20 Series Sri Lanka vs Bangladesh Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 Series Sri Lanka vs Bangladesh

Perera, Kusal

Sri Lanka

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Fernando, Avishka

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Thushara, Nuwan

Sri Lanka

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Pathirana, Matheesha

Sri Lanka

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Ahmed, Nasum

Bangladesh

Das, Liton

Bangladesh

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Hasan, Mehedy

Bangladesh

Hossain, Shamim

Bangladesh

Islam, Shoriful

Bangladesh

Saifuddin, Mohammad

Bangladesh

Naim, Mohammad

Bangladesh

Ali, Jaker

Bangladesh

Sakib, Tanzim Hasan

Bangladesh

Hossain Emon, Parvez

Bangladesh

Hasan, Tanzid

Bangladesh

Vandersay, Jeffrey

Sri Lanka

Fernando, Binura

Sri Lanka

Malinga, Eshan

Sri Lanka

Hasan, Mahedi

Bangladesh

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Chandimal, Dinesh

Sri Lanka

Karunaratne, Chamika

Sri Lanka

Hossain, Rishad

Bangladesh

Hridoy, Towhid

Bangladesh