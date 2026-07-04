T20 Series Sri Lanka vs West Indies Cricket Tournament Players

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T20 Series Sri Lanka vs West Indies

Perera, Kusal

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Fernando, Avishka

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Thushara, Nuwan

Sri Lanka

Hope, Shai

Barbados

Rajapaksa, Bhanuka

Sri Lanka

Powell, Rovman

Jamaica

Rutherford, Sherfane

Guyana

Springer, Shamar

Barbados

Athanaze, Alick

Dominica

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Pathirana, Matheesha

Sri Lanka

Hinds, Terrance

Trinidad and Tobago

Joseph, Shamar

India

Motie, Gudakesh

Guyana

Chase, Roston

Barbados

Joseph, Alzarri

Antigua and Barbuda

Vandersay, Jeffrey

Sri Lanka

Fernando, Binura

Sri Lanka

King, Brandon

Jamaica

Shepherd, Romario

Guyana

Fernando, Asitha

Sri Lanka

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Chandimal, Dinesh

Sri Lanka

Fletcher, Andre

Grenada

Wickramasinghe, Chamindu

Sri Lanka

Lewis, Evin

Trinidad and Tobago

Allen, Fabian

Jamaica