T20 Series Zimbabwe vs Sri Lanka Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 Series Zimbabwe vs Sri Lanka

Perera, Kusal

Sri Lanka

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Fernando, Nuwanidu

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Thushara, Nuwan

Sri Lanka

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Gwandu, Trevor

Zimbabwe

Williams, Sean

Zimbabwe

Madande, Clive

Zimbabwe

Burl, Ryan

Zimbabwe

Musekiwa, T

Zimbabwe

Evans, Brad

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Marumani, Tadiwanashe

Zimbabwe

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Pathirana, Matheesha

Sri Lanka

Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe

Sri Lanka

Masakadza, Wellington

Zimbabwe

Munyonga, Tony

Zimbabwe

Bennet, Brian

Zimbabwe

Fernando, Binura

Sri Lanka

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Karunaratne, Chamika

Sri Lanka

Halambage, Vishen

Sri Lanka

Chameera, Dushmantha

Sri Lanka

Myers, Dion

Zimbabwe

Mishara, Kamil

Sri Lanka

Tinotenda Tinashe Maphosa

Zimbabwe

Maposa, Tinotenda Tinashe

Zimbabwe

Taylor, Brendan

Zimbabwe