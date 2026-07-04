Follow us
Irfan Khan, Mohammad
Pakistan
Shah, Khushdil
Afridi, Abbas
Naseem Shah
Talat, Hussain
Zaman, Fakhar
Rauf, Haris
Ayub, Saim
Haris, Mohammad
Rahman, Mustafizur
Bangladesh
Das, Liton
Shanto, Nazmul Hossain
Hasan, Mehedy
Mahmud, Hasan
Islam, Tanvir
Hossain, Shamim
Ashraf, Faheem
Ahmed, Abrar
Khan, Shadab
Wasim Jr, Mohammad
Ali, Hasan
Islam, Shoriful
Ali, Jaker
Sakib, Tanzim Hasan
Sarkar, Soumya
Ahmed, Khaled
Hossain Emon, Parvez
Hasan, Tanzid
Hasan, Mahedi
Rana, Nahid
Hossain, Rishad
Agha, Salman Ali
Farhan, Sahibzada
Hridoy, Towhid
Nawaz, Hasan