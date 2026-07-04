T20I Series Pakistan vs Bangladesh Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20I Series Pakistan vs Bangladesh

Irfan Khan, Mohammad

Pakistan

Shah, Khushdil

Pakistan

Afridi, Abbas

Pakistan

Naseem Shah

Pakistan

Talat, Hussain

Pakistan

Zaman, Fakhar

Pakistan

Rauf, Haris

Pakistan

Ayub, Saim

Pakistan

Haris, Mohammad

Pakistan

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Das, Liton

Bangladesh

Shanto, Nazmul Hossain

Bangladesh

Hasan, Mehedy

Bangladesh

Mahmud, Hasan

Bangladesh

Islam, Tanvir

Bangladesh

Hossain, Shamim

Bangladesh

Ashraf, Faheem

Pakistan

Ahmed, Abrar

Pakistan

Khan, Shadab

Pakistan

Wasim Jr, Mohammad

Pakistan

Ali, Hasan

Pakistan

Islam, Shoriful

Bangladesh

Ali, Jaker

Bangladesh

Sakib, Tanzim Hasan

Bangladesh

Sarkar, Soumya

Bangladesh

Ahmed, Khaled

Bangladesh

Hossain Emon, Parvez

Bangladesh

Hasan, Tanzid

Bangladesh

Hasan, Mahedi

Bangladesh

Rana, Nahid

Bangladesh

Hossain, Rishad

Bangladesh

Agha, Salman Ali

Pakistan

Farhan, Sahibzada

Pakistan

Hridoy, Towhid

Bangladesh

Nawaz, Hasan

Pakistan