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Tahir, Tayyab
Pakistan
Akram, Qasim
Irfan Khan, Mohammad
Khan, Usman
Afridi, Abbas
Minhas, Arafat
Yousuf, Omair
Hasnain, Mohammad
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Rauf, Haris
Daniyal, Ahmad
Gwandu, Trevor
Ayub, Saim
Haseebullah
Muqeem, Sufiyan
Madande, Clive
Burl, Ryan
Mavuta, Brandon
Musekiwa, T
Ngarava, Richard
Marumani, Tadiwanashe
Akram, Faraz
Madhevere, Wesley
Ahmed, Abrar
Masakadza, Wellington
Bennet, Brian
Muzarabani, Blessing
Agha, Salman Ali
Myers, Dion
Farhan, Sahibzada
Maposa, Tinotenda Tinashe
Khan, Jahandad