T20I Series Zimbabwe vs Pakistan Cricket Tournament Players

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T20I Series Zimbabwe vs Pakistan

Tahir, Tayyab

Pakistan

Akram, Qasim

Pakistan

Irfan Khan, Mohammad

Pakistan

Khan, Usman

Pakistan

Afridi, Abbas

Pakistan

Minhas, Arafat

Pakistan

Yousuf, Omair

Pakistan

Hasnain, Mohammad

Pakistan

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Rauf, Haris

Pakistan

Daniyal, Ahmad

Pakistan

Gwandu, Trevor

Zimbabwe

Ayub, Saim

Pakistan

Haseebullah

Pakistan

Muqeem, Sufiyan

Pakistan

Madande, Clive

Zimbabwe

Burl, Ryan

Zimbabwe

Mavuta, Brandon

Zimbabwe

Musekiwa, T

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Marumani, Tadiwanashe

Zimbabwe

Akram, Faraz

Zimbabwe

Madhevere, Wesley

Zimbabwe

Ahmed, Abrar

Pakistan

Masakadza, Wellington

Zimbabwe

Bennet, Brian

Zimbabwe

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

Agha, Salman Ali

Pakistan

Myers, Dion

Zimbabwe

Farhan, Sahibzada

Pakistan

Maposa, Tinotenda Tinashe

Zimbabwe

Khan, Jahandad

Pakistan