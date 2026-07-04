T20I West Indies vs South Africa Cricket Tournament Players

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T20I West Indies vs South Africa

Burger, Nandre

South Africa

Stubbs, Tristan

South Africa

Charles, Johnson

Saint Lucia

Hosein, Akeal

Trinidad and Tobago

Hope, Shai

Barbados

Hendricks, Reeza

South Africa

van der Dussen, Rassie

South Africa

Fortuin, Bjorn

South Africa

Rickelton, Ryan

South Africa

Mulder, Wiaan

South Africa

Smith, Jason

South Africa

Baartman, Ottniel

South Africa

Walsh Jr, Hayden

USA

Athanaze, Alick

Dominica

Joseph, Shamar

India

Motie, Gudakesh

Guyana

Williams, Lizaad

South Africa

Ngidi, Lungi

South Africa

Markram, Aiden

South Africa

Ferreira, Donavon

South Africa

Mayers, Kyle

Barbados

Holder, Jason

Barbados

Chase, Roston

Barbados

Pooran, Nicholas

Trinidad and Tobago

King, Brandon

Jamaica

Shepherd, Romario

Guyana

Kruger, Patrick

South Africa

Hetmyer, Shimron

Guyana

McCoy, Obed

Saint Vincent and the Grenadines

Fletcher, Andre

Grenada

Maphaka, Kwena

South Africa

Allen, Fabian

Jamaica

Forde, Matthew

Barbados