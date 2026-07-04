Follow us
Burger, Nandre
South Africa
Stubbs, Tristan
Charles, Johnson
Saint Lucia
Hosein, Akeal
Trinidad and Tobago
Hope, Shai
Barbados
Hendricks, Reeza
van der Dussen, Rassie
Fortuin, Bjorn
Rickelton, Ryan
Mulder, Wiaan
Smith, Jason
Baartman, Ottniel
Walsh Jr, Hayden
USA
Athanaze, Alick
Dominica
Joseph, Shamar
India
Motie, Gudakesh
Guyana
Williams, Lizaad
Ngidi, Lungi
Markram, Aiden
Ferreira, Donavon
Mayers, Kyle
Holder, Jason
Chase, Roston
Pooran, Nicholas
King, Brandon
Jamaica
Shepherd, Romario
Kruger, Patrick
Hetmyer, Shimron
McCoy, Obed
Saint Vincent and the Grenadines
Fletcher, Andre
Grenada
Maphaka, Kwena
Allen, Fabian
Forde, Matthew