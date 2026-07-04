Test Series India vs Afghanistan Cricket Tournament Players

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Test Series India vs Afghanistan

Ahmad, Qais

Afghanistan

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Rahul, KL

India

Yadav, Kuldeep

India

Sundar, Washington

India

Gill, Shubman

India

Siraj, Mohammed

India

Zazai, Afsar

Afghanistan

Ashraf, Sharafuddin

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Atal, Sedeq

Afghanistan

Jaiswal, Yashasvi

India

Sudharsan, Sai

India

Reddy, Nithish

India

Devdutt Padikkal

India

Jurel, Dhruv Chand

India

Brar, Gurnoor

India

Shahidi, Hashmatullah

Afghanistan

Malik, Abdul

Afghanistan

Khil, Ikram Ali

Afghanistan

Rahman, Ziaur

Afghanistan

Shah, Rahmat

Afghanistan

Safi, Mohammad Saleem

Afghanistan

Sami, Bilal

Afghanistan

Suthar, Manav

India

Dubey, Harsh Surendra

India

Krishna, Prasidh

India

Kharote, Nangeyalia

Afghanistan

Pant, Rishabh

India

Kharoti, Nangialai

Afghanistan

Khan, Rahmanullah Zarma

Afghanistan

Suthar, Manav