Follow us
Verreynne, Kyle
South Africa
de Zorzi, Tony
Hamza, Zubayr
Stubbs, Tristan
Jansen, Marco
Akram, Faisal
Pakistan
Masood, Shan
Rizwan, Mohammad
Shakil, Saud
Ghulam, Kamran
Afridi, Shaheen
Shafique, Abdullah
Azam, Babar
Jamal, Aamer
Rabada, Kagiso
Rickelton, Ryan
Mulder, Wiaan
Maharaj, Keshav
Subrayen, Prenelan
Ahmed, Abrar
Ali, Hasan
Harmer, Simon
Bosch, Corbin
Markram, Aiden
Brevis, Dewald
Muthusamy, Senuran
Bedingham, David
Khan, Sajid
Imam-ul-Haq
Agha, Salman Ali
Nazir, Rohail
Afridi, Asif
Ali, Noman
Shahzad, Khurram