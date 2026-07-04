Test Series Pakistan vs South Africa Cricket Tournament Players

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Test Series Pakistan vs South Africa

Verreynne, Kyle

South Africa

de Zorzi, Tony

South Africa

Hamza, Zubayr

South Africa

Stubbs, Tristan

South Africa

Jansen, Marco

South Africa

Akram, Faisal

Pakistan

Masood, Shan

Pakistan

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Shakil, Saud

Pakistan

Ghulam, Kamran

Pakistan

Afridi, Shaheen

Pakistan

Shafique, Abdullah

Pakistan

Azam, Babar

Pakistan

Jamal, Aamer

Pakistan

Rabada, Kagiso

South Africa

Rickelton, Ryan

South Africa

Mulder, Wiaan

South Africa

Maharaj, Keshav

South Africa

Subrayen, Prenelan

South Africa

Ahmed, Abrar

Pakistan

Ali, Hasan

Pakistan

Harmer, Simon

South Africa

Bosch, Corbin

South Africa

Markram, Aiden

South Africa

Brevis, Dewald

South Africa

Muthusamy, Senuran

South Africa

Bedingham, David

South Africa

Khan, Sajid

Pakistan

Imam-ul-Haq

Pakistan

Agha, Salman Ali

Pakistan

Nazir, Rohail

Pakistan

Afridi, Asif

Pakistan

Ali, Noman

Pakistan

Shahzad, Khurram

Pakistan