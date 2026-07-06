Minor League Points Table 2026

|Atlanta LightningATLG
|9
|7
|1
|1
|0
|14
|DWWWW
|Dallas MustangsDAL
|10
|7
|2
|1
|0
|14
|WWWLW
|Atlanta FireATL
|10
|6
|3
|1
|0
|12
|DWLWW
|East Bay BlazersEAS
|8
|6
|1
|1
|0
|12
|DWWWW
|Michigan Cricket StarsMIC
|10
|6
|3
|1
|0
|12
|DWLWW
|New Jersey StallionsNJS
|8
|6
|2
|0
|0
|12
|WLWWL
|Ft Lauderdale LionsLAU
|10
|5
|3
|2
|0
|10
|DDWWL
|Lone Star AthleticsLSA
|11
|5
|4
|2
|0
|10
|WLDWL
|Silicon Valley StrikersSIL
|8
|5
|2
|1
|0
|10
|DLWWW
|The PhiladelphiansTHE
|8
|5
|2
|1
|0
|10
|LWLDW
|Chicago KingsmenCHIK
|8
|4
|1
|3
|0
|8
|DLDWD
|Dallas Xforia GiantsDALX
|11
|4
|4
|3
|0
|8
|LLWDW
|Houston HurricanesHOU
|12
|4
|5
|3
|0
|8
|LWLWL
|Golden State GrizzliesGOL
|10
|4
|6
|0
|0
|8
|LWLWL
|New Jersey Somerset CavaliersNJSC
|8
|4
|4
|0
|0
|8
|WWWLW
|Seattle ThunderboltsSEA
|10
|4
|6
|0
|0
|8
|WLLWL
|Baltimore RoyalsBAL
|8
|3
|4
|1
|0
|6
|DLLLL
|New England EaglesNEWE
|8
|3
|4
|1
|0
|6
|WDLLL
|San Diego Surf RidersSDSR
|7
|3
|4
|0
|0
|6
|LLWLW
|Empire State TitansEMPT
|7
|2
|4
|1
|0
|4
|DLWLL
|St Louis AmericansLOU
|10
|2
|7
|1
|0
|4
|WLDLL
|Socal LashingsSOC
|7
|2
|5
|0
|0
|4
|LLWLL