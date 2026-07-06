Minor League Points Table 2026

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Atlanta Lightning
Atlanta LightningATLG		9711014DWWWW
OpponentDateResultMatch link
Morrisville Raptors
Morrisville RaptorsMORR		10 SepDATLG vs MORR T20 Minor League Results Score 10.09.2023
Baltimore Royals
Baltimore RoyalsBAL		04 SepWATLG vs BAL T20 Minor League Results Score 04.09.2023
Orlando Galaxy
Orlando GalaxyORL		03 SepWORL vs ATLG T20 Minor League Results Score 03.09.2023
Baltimore Royals
Baltimore RoyalsBAL		02 SepWBAL vs ATLG T20 Minor League Results Score 02.09.2023
Orlando Galaxy
Orlando GalaxyORL		01 SepWATLG vs ORL T20 Minor League Results Score 01.09.2023
Dallas Mustangs
Dallas MustangsDAL		10721014WWWLW
OpponentDateResultMatch link
Dallas Xforia Giants
Dallas Xforia GiantsDALX		17 SepWDALX vs DAL T20 Minor League Results Score 17.09.2023
Dallas Xforia Giants
Dallas Xforia GiantsDALX		16 SepWDAL vs DALX T20 Minor League Results Score 16.09.2023
Michigan Cricket Stars
Michigan Cricket StarsMIC		04 SepWMIC vs DAL T20 Minor League Results Score 04.09.2023
Chicago Kingsmen
Chicago KingsmenCHIK		03 SepLDAL vs CHIK T20 Minor League Results Score 03.09.2023
Chicago Tigers
Chicago TigersCHIT		02 SepWCHIT vs DAL T20 Minor League Results Score 02.09.2023
Atlanta Fire
Atlanta FireATL		10631012DWLWW
OpponentDateResultMatch link
Baltimore Royals
Baltimore RoyalsBAL		09 SepDATL vs BAL T20 Minor League Results Score 09.09.2023
Baltimore Royals
Baltimore RoyalsBAL		08 SepWBAL vs ATL T20 Minor League Results Score 08.09.2023
Ft Lauderdale Lions
Ft Lauderdale LionsLAU		04 SepLATL vs LAU T20 Minor League Results Score 04.09.2023
Morrisville Raptors
Morrisville RaptorsMORR		03 SepWMORR vs ATL T20 Minor League Results Score 03.09.2023
Ft Lauderdale Lions
Ft Lauderdale LionsLAU		02 SepWLAU vs ATL T20 Minor League Results Score 02.09.2023
East Bay Blazers
East Bay BlazersEAS		8611012DWWWW
OpponentDateResultMatch link
Silicon Valley Strikers
Silicon Valley StrikersSIL		18 SepDSIL vs EAS T20 Minor League Results Score 18.09.2023
Silicon Valley Strikers
Silicon Valley StrikersSIL		16 SepWEAS vs SIL T20 Minor League Results Score 16.09.2023
Socal Lashings
Socal LashingsSOC		10 SepWEAS vs SOC T20 Minor League Results Score 10.09.2023
San Diego Surf Riders
San Diego Surf RidersSDSR		09 SepWEAS vs SDSR T20 Minor League Results Score 09.09.2023
Golden State Grizzlies
Golden State GrizzliesGOL		01 SepWEAS vs GOL T20 Minor League Results Score 01.09.2023
Michigan Cricket Stars
Michigan Cricket StarsMIC		10631012DWLWW
OpponentDateResultMatch link
Chicago Kingsmen
Chicago KingsmenCHIK		17 SepDCHIK vs MIC T20 Minor League Results Score 17.09.2023
Chicago Kingsmen
Chicago KingsmenCHIK		16 SepWMIC vs CHIK T20 Minor League Results Score 16.09.2023
Dallas Mustangs
Dallas MustangsDAL		04 SepLMIC vs DAL T20 Minor League Results Score 04.09.2023
Houston Hurricanes
Houston HurricanesHOU		03 SepWMIC vs HOU T20 Minor League Results Score 03.09.2023
Lone Star Athletics
Lone Star AthleticsLSA		02 SepWLSA vs MIC T20 Minor League Results Score 02.09.2023
New Jersey Stallions
New Jersey StallionsNJS		8620012WLWWL
OpponentDateResultMatch link
Manhattan Yorkers
Manhattan YorkersMANY		17 SepWNJS vs MANY T20 Minor League Results Score 17.09.2023
The Philadelphians
The PhiladelphiansTHE		16 SepLTHE vs NJS T20 Minor League Results Score 16.09.2023
Empire State Titans
Empire State TitansEMPT		27 AugWNJS vs EMPT T20 Minor League Results Score 27.08.2023
New England Eagles
New England EaglesNEWE		26 AugWNEWE vs NJS T20 Minor League Results Score 26.08.2023
New Jersey Somerset Cavaliers
New Jersey Somerset CavaliersNJSC		20 AugLNJS vs NJSC T20 Minor League Results Score 20.08.2023
Ft Lauderdale Lions
Ft Lauderdale LionsLAU		10532010DDWWL
OpponentDateResultMatch link
Morrisville Raptors
Morrisville RaptorsMORR		17 SepDMORR vs LAU T20 Minor League Results Score 17.09.2023
Morrisville Raptors
Morrisville RaptorsMORR		16 SepDLAU vs MORR T20 Minor League Results Score 16.09.2023
Atlanta Fire
Atlanta FireATL		04 SepWATL vs LAU T20 Minor League Results Score 04.09.2023
Baltimore Royals
Baltimore RoyalsBAL		03 SepWBAL vs LAU T20 Minor League Results Score 03.09.2023
Atlanta Fire
Atlanta FireATL		02 SepLLAU vs ATL T20 Minor League Results Score 02.09.2023
Lone Star Athletics
Lone Star AthleticsLSA		11542010WLDWL
OpponentDateResultMatch link
Houston Hurricanes
Houston HurricanesHOU		17 SepWHOU vs LSA T20 Minor League Results Score 17.09.2023
Houston Hurricanes
Houston HurricanesHOU		16 SepLLSA vs HOU T20 Minor League Results Score 16.09.2023
Chicago Kingsmen
Chicago KingsmenCHIK		04 SepDCHIK vs LSA T20 Minor League Results Score 04.09.2023
St Louis Americans
St Louis AmericansLOU		03 SepWLOU vs LSA T20 Minor League Results Score 03.09.2023
Michigan Cricket Stars
Michigan Cricket StarsMIC		02 SepLLSA vs MIC T20 Minor League Results Score 02.09.2023
Silicon Valley Strikers
Silicon Valley StrikersSIL		8521010DLWWW
OpponentDateResultMatch link
East Bay Blazers
East Bay BlazersEAS		18 SepDSIL vs EAS T20 Minor League Results Score 18.09.2023
East Bay Blazers
East Bay BlazersEAS		16 SepLEAS vs SIL T20 Minor League Results Score 16.09.2023
San Diego Surf Riders
San Diego Surf RidersSDSR		10 SepWSIL vs SDSR T20 Minor League Results Score 10.09.2023
Socal Lashings
Socal LashingsSOC		09 SepWSIL vs SOC T20 Minor League Results Score 09.09.2023
Golden State Grizzlies
Golden State GrizzliesGOL		20 AugWSIL vs GOL T20 Minor League Results Score 20.08.2023
The Philadelphians
The PhiladelphiansTHE		8521010LWLDW
OpponentDateResultMatch link
New Jersey Somerset Cavaliers
New Jersey Somerset CavaliersNJSC		17 SepLNJSC vs THE T20 Minor League Results Score 17.09.2023
New Jersey Stallions
New Jersey StallionsNJS		16 SepWTHE vs NJS T20 Minor League Results Score 16.09.2023
New England Eagles
New England EaglesNEWE		11 SepLNEWE vs THE T20 Minor League Results Score 11.09.2023
Empire State Titans
Empire State TitansEMPT		10 SepDEMPT vs THE T20 Minor League Results Score 10.09.2023
Empire State Titans
Empire State TitansEMPT		03 SepWTHE vs EMPT T20 Minor League Results Score 03.09.2023
Chicago Kingsmen
Chicago KingsmenCHIK		841308DLDWD
OpponentDateResultMatch link
Michigan Cricket Stars
Michigan Cricket StarsMIC		17 SepDCHIK vs MIC T20 Minor League Results Score 17.09.2023
Michigan Cricket Stars
Michigan Cricket StarsMIC		16 SepLMIC vs CHIK T20 Minor League Results Score 16.09.2023
Lone Star Athletics
Lone Star AthleticsLSA		04 SepDCHIK vs LSA T20 Minor League Results Score 04.09.2023
Dallas Mustangs
Dallas MustangsDAL		03 SepWDAL vs CHIK T20 Minor League Results Score 03.09.2023
Dallas Xforia Giants
Dallas Xforia GiantsDALX		02 SepDCHIK vs DALX T20 Minor League Results Score 02.09.2023
Dallas Xforia Giants
Dallas Xforia GiantsDALX		1144308LLWDW
OpponentDateResultMatch link
Dallas Mustangs
Dallas MustangsDAL		17 SepLDALX vs DAL T20 Minor League Results Score 17.09.2023
Dallas Mustangs
Dallas MustangsDAL		16 SepLDAL vs DALX T20 Minor League Results Score 16.09.2023
Houston Hurricanes
Houston HurricanesHOU		09 SepWDALX vs HOU T20 Minor League Results Score 09.09.2023
St Louis Americans
St Louis AmericansLOU		04 SepDLOU vs DALX T20 Minor League Results Score 04.09.2023
Chicago Tigers
Chicago TigersCHIT		03 SepWDALX vs CHIT T20 Minor League Results Score 03.09.2023
Houston Hurricanes
Houston HurricanesHOU		1245308LWLWL
OpponentDateResultMatch link
Lone Star Athletics
Lone Star AthleticsLSA		17 SepLHOU vs LSA T20 Minor League Results Score 17.09.2023
Lone Star Athletics
Lone Star AthleticsLSA		16 SepWLSA vs HOU T20 Minor League Results Score 16.09.2023
Dallas Xforia Giants
Dallas Xforia GiantsDALX		09 SepLDALX vs HOU T20 Minor League Results Score 09.09.2023
Chicago Tigers
Chicago TigersCHIT		04 SepWCHIT vs HOU T20 Minor League Results Score 04.09.2023
Michigan Cricket Stars
Michigan Cricket StarsMIC		03 SepLMIC vs HOU T20 Minor League Results Score 03.09.2023
Golden State Grizzlies
Golden State GrizzliesGOL		1046008LWLWL
OpponentDateResultMatch link
Seattle Thunderbolts
Seattle ThunderboltsSEA		17 SepLSEA vs GOL T20 Minor League Results Score 17.09.2023
Seattle Thunderbolts
Seattle ThunderboltsSEA		16 SepWGOL vs SEA T20 Minor League Results Score 16.09.2023
San Diego Surf Riders
San Diego Surf RidersSDSR		04 SepLGOL vs SDSR T20 Minor League Results Score 04.09.2023
San Diego Surf Riders
San Diego Surf RidersSDSR		03 SepWSDSR vs GOL T20 Minor League Results Score 03.09.2023
East Bay Blazers
East Bay BlazersEAS		01 SepLEAS vs GOL T20 Minor League Results Score 01.09.2023
New Jersey Somerset Cavaliers
New Jersey Somerset CavaliersNJSC		844008WWWLW
OpponentDateResultMatch link
The Philadelphians
The PhiladelphiansTHE		17 SepWNJSC vs THE T20 Minor League Results Score 17.09.2023
Manhattan Yorkers
Manhattan YorkersMANY		16 SepWMANY vs NJSC T20 Minor League Results Score 16.09.2023
Empire State Titans
Empire State TitansEMPT		26 AugWEMPT vs NJSC T20 Minor League Results Score 26.08.2023
New England Eagles
New England EaglesNEWE		25 AugLNJSC vs NEWE T20 Minor League Results Score 25.08.2023
New Jersey Stallions
New Jersey StallionsNJS		20 AugWNJS vs NJSC T20 Minor League Results Score 20.08.2023
Seattle Thunderbolts
Seattle ThunderboltsSEA		1046008WLLWL
OpponentDateResultMatch link
Golden State Grizzlies
Golden State GrizzliesGOL		17 SepWSEA vs GOL T20 Minor League Results Score 17.09.2023
Golden State Grizzlies
Golden State GrizzliesGOL		16 SepLGOL vs SEA T20 Minor League Results Score 16.09.2023
Socal Lashings
Socal LashingsSOC		04 SepLSEA vs SOC T20 Minor League Results Score 04.09.2023
Socal Lashings
Socal LashingsSOC		03 SepWSOC vs SEA T20 Minor League Results Score 03.09.2023
San Diego Surf Riders
San Diego Surf RidersSDSR		02 SepLSEA vs SDSR T20 Minor League Results Score 02.09.2023
Baltimore Royals
Baltimore RoyalsBAL		834106DLLLL
OpponentDateResultMatch link
Atlanta Fire
Atlanta FireATL		09 SepDATL vs BAL T20 Minor League Results Score 09.09.2023
Atlanta Fire
Atlanta FireATL		08 SepLBAL vs ATL T20 Minor League Results Score 08.09.2023
Atlanta Lightning
Atlanta LightningATLG		04 SepLATLG vs BAL T20 Minor League Results Score 04.09.2023
Ft Lauderdale Lions
Ft Lauderdale LionsLAU		03 SepLBAL vs LAU T20 Minor League Results Score 03.09.2023
Atlanta Lightning
Atlanta LightningATLG		02 SepLBAL vs ATLG T20 Minor League Results Score 02.09.2023
New England Eagles
New England EaglesNEWE		834106WDLLL
OpponentDateResultMatch link
The Philadelphians
The PhiladelphiansTHE		11 SepWNEWE vs THE T20 Minor League Results Score 11.09.2023
Manhattan Yorkers
Manhattan YorkersMANY		10 SepDMANY vs NEWE T20 Minor League Results Score 10.09.2023
Manhattan Yorkers
Manhattan YorkersMANY		03 SepLNEWE vs MANY T20 Minor League Results Score 03.09.2023
The Philadelphians
The PhiladelphiansTHE		02 SepLTHE vs NEWE T20 Minor League Results Score 02.09.2023
New Jersey Stallions
New Jersey StallionsNJS		26 AugLNEWE vs NJS T20 Minor League Results Score 26.08.2023
San Diego Surf Riders
San Diego Surf RidersSDSR		734006LLWLW
OpponentDateResultMatch link
Silicon Valley Strikers
Silicon Valley StrikersSIL		10 SepLSIL vs SDSR T20 Minor League Results Score 10.09.2023
East Bay Blazers
East Bay BlazersEAS		09 SepLEAS vs SDSR T20 Minor League Results Score 09.09.2023
Golden State Grizzlies
Golden State GrizzliesGOL		04 SepWGOL vs SDSR T20 Minor League Results Score 04.09.2023
Golden State Grizzlies
Golden State GrizzliesGOL		03 SepLSDSR vs GOL T20 Minor League Results Score 03.09.2023
Seattle Thunderbolts
Seattle ThunderboltsSEA		02 SepWSEA vs SDSR T20 Minor League Results Score 02.09.2023
Empire State Titans
Empire State TitansEMPT		724104DLWLL
OpponentDateResultMatch link
The Philadelphians
The PhiladelphiansTHE		10 SepDEMPT vs THE T20 Minor League Results Score 10.09.2023
The Philadelphians
The PhiladelphiansTHE		03 SepLTHE vs EMPT T20 Minor League Results Score 03.09.2023
Manhattan Yorkers
Manhattan YorkersMANY		02 SepWEMPT vs MANY T20 Minor League Results Score 02.09.2023
New Jersey Stallions
New Jersey StallionsNJS		27 AugLNJS vs EMPT T20 Minor League Results Score 27.08.2023
New Jersey Somerset Cavaliers
New Jersey Somerset CavaliersNJSC		26 AugLEMPT vs NJSC T20 Minor League Results Score 26.08.2023
St Louis Americans
St Louis AmericansLOU		1027104WLDLL
OpponentDateResultMatch link
Chicago Tigers
Chicago TigersCHIT		09 SepWCHIT vs LOU T20 Minor League Results Score 09.09.2023
Chicago Tigers
Chicago TigersCHIT		08 SepLLOU vs CHIT T20 Minor League Results Score 08.09.2023
Dallas Xforia Giants
Dallas Xforia GiantsDALX		04 SepDLOU vs DALX T20 Minor League Results Score 04.09.2023
Lone Star Athletics
Lone Star AthleticsLSA		03 SepLLOU vs LSA T20 Minor League Results Score 03.09.2023
Houston Hurricanes
Houston HurricanesHOU		02 SepLHOU vs LOU T20 Minor League Results Score 02.09.2023
Socal Lashings
Socal LashingsSOC		725004LLWLL
OpponentDateResultMatch link
East Bay Blazers
East Bay BlazersEAS		10 SepLEAS vs SOC T20 Minor League Results Score 10.09.2023
Silicon Valley Strikers
Silicon Valley StrikersSIL		09 SepLSIL vs SOC T20 Minor League Results Score 09.09.2023
Seattle Thunderbolts
Seattle ThunderboltsSEA		04 SepWSEA vs SOC T20 Minor League Results Score 04.09.2023
Seattle Thunderbolts