Manchester Super Giants

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Gender:Men

Players

2026 Players

Adam William Finch

England

Aiden Kyle Markram

South Africa

Amuruthaa Surenkumar

England

Angus Alexander Patrick Atkinson

England

Ben Stewart McKinney

England

Farhan Ahmed

England

George Henry Simmons Garton

England

Heinrich Klaasen

South Africa

Inderbir Singh Sodhi

New Zealand

Jacobus Leus Du Plooy

South Africa

James Michael Anderson

England

Joseph Charles Buttler

England

Joshua Charles Tongue

England

Lewis Gregory

England

Liam Andrew Dawson

England

Marchant de Lange

South Africa

Mark Sinclair Chapman

New Zealand

Matthew Hurst

England

Noor Ahmad Lakanwal

Afghanistan

Philip Dean Salt

England

Rachin Ravindra

New Zealand

Scott William Currie

Scotland

Sonny Baker

England

Tawanda Muyeye

Zimbabwe

Thomas Henry Aspinwall

England

Thomas James Moores

England

Tim Louis Seifert

New Zealand

Tom Hartley

England

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The Hundred 2026

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