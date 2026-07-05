The Hundred
London Spirit vs Manchester Super Giants
The Hundred
LON
MSG
Manchester Super Giants vs Birmingham Phoenix
The Hundred
MSG
BIR
Sunrisers Leeds vs Manchester Super Giants
The Hundred
SUL
MSG
Manchester Super Giants vs Trent Rockets
The Hundred
MSG
TRE
MI London vs Manchester Super Giants
The Hundred
LON
MSG
Manchester Super Giants vs Welsh Fire
The Hundred
MSG
WEL
Southern Brave vs Manchester Super Giants
The Hundred
SOU
MSG
Manchester Super Giants vs Sunrisers Leeds
The Hundred
MSG
SUL