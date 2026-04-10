George Louis Sheridan Scrimshaw

George Louis Sheridan Scrimshaw

bowler

Full name:George Louis Sheridan Scrimshaw
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

MI London

Northamptonshire

Career Averages

Bowling

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches18544
Innings112544
Overs8.4125.128.4154.0
Balls----
Maidens01600
Runs665392161345
Wickets316760
Avg2233.6830.8522.41
SR17.3346.9324.5715.4
Eco7.614.37.538.73
BB3533
4w0000
5w0100
10w0000

Batting

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches18544
Innings01228
Not outs0827
Runs0371314
Balls Faced01082631
Avg09.25014
SR034.255045.16
Fours0620
Fifties0000
Sixies0000
Highest019135
Hundreds0000

George Louis Sheridan Scrimshaw Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNorthamptonshire vs Glamorgan

Northamptonshire vs Glamorgan

T20 Blast

The County Ground

NOR

NOR

165

GLA

GLA

162

ResultWorcestershire vs Northamptonshire

Worcestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

91

NOR

NOR

191

ResultNorthamptonshire vs Gloucestershire

Northamptonshire vs Gloucestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

166

GLO

GLO

164

ResultWarwickshire vs Northamptonshire

Warwickshire vs Northamptonshire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

208

NOR

NOR

209

ResultDurham vs Northamptonshire

Durham vs Northamptonshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

138

NOR

NOR

145

ResultNorthamptonshire vs Worcestershire

Northamptonshire vs Worcestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

162

WOR

WOR

154

ResultNorthamptonshire vs Essex

Northamptonshire vs Essex

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

238

ESS

ESS

108

ResultGloucestershire vs Northamptonshire

Gloucestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

184

NOR

NOR

187

LiveNorthamptonshire vs Somerset

Northamptonshire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

SOM

SOM

(20 ov.) 223/4

One-Day Cup

The Hundred

Another Players

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