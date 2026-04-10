George Louis Sheridan Scrimshaw

County Championship
Kent vs Northamptonshire
County Championship
KEN
NOR
(91 ov.) 409/1
Northamptonshire vs Middlesex
County Championship
NOR
MID
(73 ov.) 284/6
Northamptonshire vs Worcestershire
County Championship
NOR
(0 ov.) 40/0
WOR
306
Derbyshire vs Northamptonshire
County Championship
DER
(92 ov.) 342/3
NOR
Gloucestershire vs Northamptonshire
County Championship
GLO
154
NOR
(17 ov.) 37/3
Northamptonshire vs Gloucestershire
County Championship
NOR
(96 ov.) 380/7
GLO
Durham vs Northamptonshire
County Championship
DUR
NOR
(96 ov.) 388/6
Lancashire vs Northamptonshire
County Championship
LAN
NOR
Northamptonshire vs Kent
County Championship
NOR
KEN
Northamptonshire vs Durham
County Championship
NOR
DUR
Worcestershire vs Northamptonshire
County Championship
WOR
NOR
Northamptonshire vs Derbyshire
County Championship
NOR
DER
Middlesex vs Northamptonshire
County Championship
MID
NOR