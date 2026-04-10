Scott William Currie

Scott William Currie

bowler

Full name:Scott William Currie
Nationality:Scotland
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Dubai Capitals

Hampshire

Manchester Super Giants

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches42221
Innings72220
Overs90.5157.362.5
Balls---
Maidens1050
Runs364927549
Wickets123828
Avg30.3324.3919.6
SR45.4124.8613.46
Eco45.888.73
BB434
4w102
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches42221
Innings7169
Not outs175
Runs541819
Balls Faced12820318
Avg920.112.25
SR42.1889.1650
Fours7150
Fifties000
Sixies020
Highest38433
Hundreds000

Scott William Currie Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultSomerset vs Hampshire

Somerset vs Hampshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

160

HAM

HAM

158

ResultHampshire vs Surrey

Hampshire vs Surrey

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

178

SUR

SUR

174

ResultMiddlesex vs Hampshire

Middlesex vs Hampshire

T20 Blast

Merchant Taylors’ School Ground

MID

MID

126

HAM

HAM

130

ResultHampshire vs Sussex

Hampshire vs Sussex

T20 Blast

Rose Bowl

HAM

HAM

173

SUS

SUS

144

ResultSurrey vs Hampshire

Surrey vs Hampshire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

210

HAM

HAM

215

ResultHampshire vs Yorkshire

Hampshire vs Yorkshire

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

155

YOR

YOR

150

ResultKent vs Hampshire

Kent vs Hampshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

177

HAM

HAM

176

LiveHampshire vs Kent

Hampshire vs Kent

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

190

KEN

KEN

(8 ov.) 86/2

One-Day Cup

The Hundred

Another Players

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