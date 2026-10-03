Squads Odisha vs Services First class Ranji Trophy 26.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Biswal Badal
bowler
Aditya Kumar
no information yet
Das Tapas
bowler
Ahlawat Mohit
wicket keeper
Dhupar Rajesh Rajeev
wicket keeper
Chauhan Ravi
batsman
Gouda Sourav
no information yet
Goyat Jayant
no information yet
Mohanty Rajesh
bowler
Jangra Mohit
bowler
Mohapatra Jamala
bowler
Khan Irfan
all rounder
Paharia Sawan
wicket keeper
Kumar Shivam
no information yet
Parida Anil
batsman
Lochab Devender
no information yet
Pattnaik Sandeep Pradeep
batsman
Narang Pulkit
all rounder
Poddar Govinda
all rounder
Paliwal Rajat
batsman
Sharma Arjun
all rounder
Samal Swastik
batsman
Sharma Nakul
wicket keeper
Sanatana Rana Prasanta
no information yet
Shukla Amit
bowler
Senapati Subhranshu Pradeep
batsman
Singh Amarjeet Kumar
no information yet
Sharma Sumit
all rounder
Yadav Vikas
bowler
Sourav Baral Sambit Kumar
no information yet
Swain Aasirwad
wicket keeper
Tarini Sa
batsman
Match has not started yet