Squads Odisha vs Services First class Ranji Trophy 26.10.2026

First class

ODI
ODI
SER
SER

Playing

ODI
ODI
SER
SER
First TeamSecond Team
Aditya Kumar

no information yet

Das Tapas

bowler

Ahlawat Mohit

wicket keeper

Gouda Sourav

no information yet

Goyat Jayant

no information yet

Khan Irfan

all rounder

Paharia Sawan

wicket keeper

Kumar Shivam

no information yet

Lochab Devender

no information yet

Narang Pulkit

all rounder

Poddar Govinda

all rounder

Sharma Arjun

all rounder

Sharma Nakul

wicket keeper

Sanatana Rana Prasanta

no information yet

Singh Amarjeet Kumar

no information yet

Sharma Sumit

all rounder

Sourav Baral Sambit Kumar

no information yet

Swain Aasirwad

wicket keeper

Tarini Sa

batsman

Bench

ODI
ODI
SER
SER

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet