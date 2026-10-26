Squads Tripura vs Andhra First class Ranji Trophy 24.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Amit
all rounder
Bhui Ricky
batsman
Barman Arindam
no information yet
Girinath Uppara
wicket keeper
Das Bikramkumar
batsman
Kumar Saurabh
all rounder
Debnath Bikramjit
batsman
Mohan Lalith
bowler
Dey Babul Badal
no information yet
Rahul Seeram Venkata
bowler
Dey Rajat
batsman
Raju Satyanarayana
bowler
Murasingh Manisankar
all rounder
Rasheed Shaik
batsman
Paul Sridam
batsman
Reddy Abhishek
batsman
Roy Hrituraj
no information yet
Reddy Maramreddy Hemanth
bowler
Sarkar Abhijit
bowler
Reddy Revanth
no information yet
Sarkar Ajay
bowler
Saiteja Kavuri
all rounder
Sarkar Sandip Samir
no information yet
Sasikanth KV
all rounder
Sarkar Sentu
no information yet
Shinde Karan
batsman
Singh Mandeep
batsman
Stephen Cheepurapalli
bowler
Singh Swapnil
all rounder
Vijay Tripurana
bowler
Sinha Arkaprabha
wicket keeper
Sultan Pravez
all rounder
Sutradhar Subham
no information yet
Vihari Hanuma
batsman
Match has not started yet