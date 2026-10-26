Squads Tripura vs Andhra First class Ranji Trophy 24.01.2027

First class

TRI
TRI
AND
AND

Playing

TRI
TRI
AND
AND
First TeamSecond Team
Ali Amit

all rounder

Bhui Ricky

batsman

Barman Arindam

no information yet

Girinath Uppara

wicket keeper

Kumar Saurabh

all rounder

Dey Babul Badal

no information yet

Dey Rajat

batsman

Roy Hrituraj

no information yet

Reddy Revanth

no information yet

Saiteja Kavuri

all rounder

Sarkar Sandip Samir

no information yet

Sasikanth KV

all rounder

Sarkar Sentu

no information yet

Singh Swapnil

all rounder

Sinha Arkaprabha

wicket keeper

Sultan Pravez

all rounder

Sutradhar Subham

no information yet

Bench

TRI
TRI
AND
AND

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet