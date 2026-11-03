Squads Himachal Pradesh vs Goa List a Vijay Hazare Trophy 29.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arora Vaibhav
bowler
Bakhale Kashyap
batsman
Bains Ankush
wicket keeper
Desai Shubham
batsman
Dagar Mayank
all rounder
Faisal Thota Azaan Mohammed
no information yet
Jamwal Ayush
bowler
Gaonkar Deepraj Devdas
all rounder
Kalsi Ankit
batsman
Harikant Rajashekhar Surendra
wicket keeper
Kumar Abhishek
all rounder
Kauthankar Snehal Suhas
batsman
Kumar Amit
batsman
Koushik V
bowler
Kumar Rohit
no information yet
Mishra Samit
no information yet
Mahajan Innesh
batsman
Pandrekar Amulaya Govind
bowler
Mann Pukhraj
batsman
Prabhudessai Suyash
batsman
Negi Mukul
batsman
Singh Vikash Kanwar
no information yet
Pal Kushal
no information yet
Tari Shubham
no information yet
Sen Ekant
batsman
Tejrana Abhinav
no information yet
Sharma Nitin
batsman
Tendulkar Arjun Sachin
bowler
Sharma Vipin
no information yet
Wagha Misal Darshan
all rounder
Singh Amanpreet
no information yet
Yadav Lalit
all rounder
Singh Aryaman
bowler
Surroch Mridul
no information yet
Vasisht Akash
all rounder
Match has not started yet