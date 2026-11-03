Squads Himachal Pradesh vs Goa List a Vijay Hazare Trophy 29.12.2026

List a

HIM
HIM
GOA
GOA

Playing

HIM
HIM
GOA
GOA
First TeamSecond Team
Bains Ankush

wicket keeper

Dagar Mayank

all rounder

Faisal Thota Azaan Mohammed

no information yet

Kumar Abhishek

all rounder

Kumar Amit

batsman

Koushik V

bowler

Kumar Rohit

no information yet

Mishra Samit

no information yet

Negi Mukul

batsman

Singh Vikash Kanwar

no information yet

Pal Kushal

no information yet

Tari Shubham

no information yet

Sen Ekant

batsman

Tejrana Abhinav

no information yet

Sharma Vipin

no information yet

Singh Amanpreet

no information yet

Yadav Lalit

all rounder

Surroch Mridul

no information yet

Vasisht Akash

all rounder

Bench

HIM
HIM
GOA
GOA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet