Squads Hyderabad vs Jharkhand List a Vijay Hazare Trophy 27.12.2026

List a

HYD
HYD
JHA
JHA

Playing

HYD
HYD
JHA
JHA
First TeamSecond Team
Arfaz MD

no information yet

Kishan Ishan

wicket keeper

Kumar Amit

no information yet

Goud A Varun

no information yet

Kushagra Kumar

wicket keeper

Manishi

bowler

Minz Robin

wicket keeper

Punnaiah Bhuvanagiri

no information yet

Mohan Shikhar

no information yet

Pankaj Kumar

wicket keeper

Reddy K Nitesh

all rounder

Roy Anukul

all rounder

Sai Yadav Nitin

no information yet

Sharma Shubh

no information yet

Singh Rajandeep

all rounder

Varma Pranav

no information yet

Singh Sarabdeep

no information yet

Bench

HYD
HYD
JHA
JHA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet