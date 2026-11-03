Squads Hyderabad vs Jharkhand List a Vijay Hazare Trophy 27.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Agarwal Tanmay
batsman
Arun Singh Vikash
bowler
Arfaz MD
no information yet
Kishan Ishan
wicket keeper
Buddhi Rahul Ravinder
batsman
Kumar Amit
no information yet
Goud A Varun
no information yet
Kushagra Kumar
wicket keeper
Kak Kartikeya
batsman
Manishi
bowler
Perala Aman Rao
batsman
Minz Robin
wicket keeper
Punnaiah Bhuvanagiri
no information yet
Mishra Sushant
bowler
Rakshann Readi
bowler
Mohan Shikhar
no information yet
Reddy Ananth Prateek
wicket keeper
Pankaj Kumar
wicket keeper
Reddy K Nitesh
all rounder
Quraishi Md Kounain
bowler
Reddy Malgari Sai Pragnay
wicket keeper
Roy Anukul
all rounder
Reddy Mandadi Abhirath
batsman
Sharma Bal Krishna
bowler
Sai Yadav Nitin
no information yet
Sharma Shubh
no information yet
Singh Rahul
batsman
Shekhar Saurabh
batsman
Thyagarajan Tanay
bowler
Singh Rajandeep
all rounder
Varma Pranav
no information yet
Singh Sarabdeep
no information yet
Match has not started yet