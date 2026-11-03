Squads Jammu And Kashmir vs Hyderabad List a Vijay Hazare Trophy 21.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ashwin Murugan
bowler
Agarwal Tanmay
batsman
Dogra Paras
batsman
Arfaz MD
no information yet
Hassan Yawer
no information yet
Buddhi Rahul Ravinder
batsman
Iqbal Qamran
batsman
Goud A Varun
no information yet
Khajuria Shubham
batsman
Kak Kartikeya
batsman
Kumar Sunil Ram
bowler
Perala Aman Rao
batsman
Kundal Dikshant
no information yet
Punnaiah Bhuvanagiri
no information yet
Lotra Sahil
bowler
Rakshann Readi
bowler
Mushtaq Abid
bowler
Reddy Ananth Prateek
wicket keeper
Muzaffar Nasir Lone
all rounder
Reddy K Nitesh
all rounder
Nabi Aquib
bowler
Reddy Malgari Sai Pragnay
wicket keeper
Samad Abdul
batsman
Reddy Mandadi Abhirath
batsman
Sharma Rydham
no information yet
Sai Yadav Nitin
no information yet
Sharma Vivrant Sushil
all rounder
Singh Rahul
batsman
Singh Kawalpreet
no information yet
Thyagarajan Tanay
bowler
Singh Yudhvir
all rounder
Varma Pranav
no information yet
Match has not started yet