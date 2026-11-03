Squads Jammu And Kashmir vs Hyderabad List a Vijay Hazare Trophy 21.12.2026

List a

JAK
JAK
HYD
HYD

Playing

JAK
JAK
HYD
HYD
First TeamSecond Team
Arfaz MD

no information yet

Hassan Yawer

no information yet

Goud A Varun

no information yet

Kundal Dikshant

no information yet

Punnaiah Bhuvanagiri

no information yet

Reddy K Nitesh

all rounder

Sharma Rydham

no information yet

Sai Yadav Nitin

no information yet

Singh Kawalpreet

no information yet

Singh Yudhvir

all rounder

Varma Pranav

no information yet

Bench

JAK
JAK
HYD
HYD

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet